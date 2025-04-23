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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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344
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1 хв

Він його копія: шанувальники назвали члена сім’ї, на якого так схожий принц Луї

Принц Луї Уельський сьогодні святкує сьомий день народження.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт та принц Луї

Принцеса Кейт і принц Луї / © Associated Press

Його батьки Кейт і Вільям уже поділилися на честь свята новим портретним фото іменинника. А шанувальники, розглядаючи знімок на сторінці Уельських в Instagram, написали, на якого не королівського родича так схожий юний принц.

На милому фото, зробленому фотографом Джошем Шиннером, принц усміхається в камеру, одягнений у картату сорочку, джемпер і сині джинси.

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Розглядаючи знімок, деякі королівські шанувальники зазначили, що Луї дуже схожий на батька принцеси Кейт, Майкла Міддлтона.

«З днем ​​народження, Луї, ти так схожий на дідуся Міддлтона», «Він так схожий на батька Кетрін», «Мінідідусь Міддлтон», «З днем ​​народження, принце Луї! Такий гарний хлопчик, до останньої волосинки Міддлтон», — пишуть у коментарях підписники.

Майкл і Керол Міддлтони / © Associated Press

Майкл і Керол Міддлтони / © Associated Press

Ми також зібрали для вас добірку фотографій іменинника принца Луї різних років.

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Герцогиня Кембриджська та принц Луї / © Getty Images

Герцогиня Кембриджська та принц Луї / © Getty Images

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

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