Він його копія: шанувальники назвали члена сім’ї, на якого так схожий принц Луї

Принцеса Кейт і принц Луї / © Associated Press

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Його батьки Кейт і Вільям уже поділилися на честь свята новим портретним фото іменинника. А шанувальники, розглядаючи знімок на сторінці Уельських в Instagram, написали, на якого не королівського родича так схожий юний принц.

На милому фото, зробленому фотографом Джошем Шиннером, принц усміхається в камеру, одягнений у картату сорочку, джемпер і сині джинси.

Принц Луї / © Associated Press

Розглядаючи знімок, деякі королівські шанувальники зазначили, що Луї дуже схожий на батька принцеси Кейт, Майкла Міддлтона.

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«З днем ​​народження, Луї, ти так схожий на дідуся Міддлтона», «Він так схожий на батька Кетрін», «Мінідідусь Міддлтон», «З днем ​​народження, принце Луї! Такий гарний хлопчик, до останньої волосинки Міддлтон», — пишуть у коментарях підписники.

Майкл і Керол Міддлтони / © Associated Press

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Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Герцогиня Кембриджська та принц Луї / © Getty Images Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї Кембриджський Принц Луї Кембриджський Принц Луї Кембриджський Принц Луї Кембриджський Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи Уэльский / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Associated Press Принц Луи / © Associated Press Принц Луи / © Getty Images Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Луи / © Instagram clarencehouse