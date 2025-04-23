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Він його копія: шанувальники назвали члена сім’ї, на якого так схожий принц Луї
Принц Луї Уельський сьогодні святкує сьомий день народження.
Його батьки Кейт і Вільям уже поділилися на честь свята новим портретним фото іменинника. А шанувальники, розглядаючи знімок на сторінці Уельських в Instagram, написали, на якого не королівського родича так схожий юний принц.
На милому фото, зробленому фотографом Джошем Шиннером, принц усміхається в камеру, одягнений у картату сорочку, джемпер і сині джинси.
Розглядаючи знімок, деякі королівські шанувальники зазначили, що Луї дуже схожий на батька принцеси Кейт, Майкла Міддлтона.
«З днем народження, Луї, ти так схожий на дідуся Міддлтона», «Він так схожий на батька Кетрін», «Мінідідусь Міддлтон», «З днем народження, принце Луї! Такий гарний хлопчик, до останньої волосинки Міддлтон», — пишуть у коментарях підписники.
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