Пополнение в семье Уэльских: Кейт и Уильям официально сделали заявление

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские опубликовали фотографию своего щенка Отто, которому сегодня исполняется год. Отто — сын Орлы, из помета, который она родила в прошлом году, и которого Уэльские оставили себе.

В подписи под фотографией Кэтрин и Уильям написали:

«Добро пожаловать в семью, Отто! Сегодня ему исполнился 1 год».

Собака Уэльских Отто / © Instagram принца и принцессы Уэльских

В прошлом году, как сообщается, английский кокер-спаниель родила четырех щенков, принеся много радости семье Уэльских после нескольких трудных месяцев, связанных с диагнозом рака у принцессы Кэтрин и ее лечением.

Говорят, что трое детей принца и принцессы, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, без ума влюбились в новых щенков, которые наполнили их тогдашний дом, коттедж Аделаида, радостным топотом крошечных лапок.

В прошлом году по случаю 43-летия принца Уильяма была опубликована фотография, где он запечатлен в окружении трех новорожденных щенков и своей собаки Орлы. Фотография, сделанная принцессой Уэльской, была опубликована в социальных сетях с подписью: «С днем ​​рождения! С любовью, Кэтрин, Джордж, Луи Шарлотта, Орла и щенки!».

Напомним, на этой неделе королевская чета отпраздновала 15-ю годовщину своей свадьбы и тоже поделилась в честь этого семейным фото.

Принц и принцесса Уэльские с детьми / © Instagram принца и принцессы Уэльских

