Пополнение в семье Уэльских: Кейт и Уильям официально сделали заявление
Принц и принцесса Уэльские поделились фотографией своего нового члена семьи.
Принц и принцесса Уэльские опубликовали фотографию своего щенка Отто, которому сегодня исполняется год. Отто — сын Орлы, из помета, который она родила в прошлом году, и которого Уэльские оставили себе.
В подписи под фотографией Кэтрин и Уильям написали:
«Добро пожаловать в семью, Отто! Сегодня ему исполнился 1 год».
В прошлом году, как сообщается, английский кокер-спаниель родила четырех щенков, принеся много радости семье Уэльских после нескольких трудных месяцев, связанных с диагнозом рака у принцессы Кэтрин и ее лечением.
Говорят, что трое детей принца и принцессы, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, без ума влюбились в новых щенков, которые наполнили их тогдашний дом, коттедж Аделаида, радостным топотом крошечных лапок.
В прошлом году по случаю 43-летия принца Уильяма была опубликована фотография, где он запечатлен в окружении трех новорожденных щенков и своей собаки Орлы. Фотография, сделанная принцессой Уэльской, была опубликована в социальных сетях с подписью: «С днем рождения! С любовью, Кэтрин, Джордж, Луи Шарлотта, Орла и щенки!».
Напомним, на этой неделе королевская чета отпраздновала 15-ю годовщину своей свадьбы и тоже поделилась в честь этого семейным фото.