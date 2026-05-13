Чоловік MamaRika розсмішив шанувальників "хрустом колін та запамороченням"

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/serega_sereda

Чоловік української співачки MamaRika комік та ведучий Сергій Середа кумедно показав батьківство після 30 років і розсмішив Мережу хрустом колін та запамороченням.

Чоловік артистки вкотре довів, що вміє жартувати з буденних речей так, що впізнає себе чи не кожен. Цього разу комік вирішив обіграти тему активних ігор із маленькими дітьми після 30 років. У центрі сюжету опинилися розваги з чотирирічним сином Давідом. На відео Сергій спершу енергійно бавиться з хлопчиком, а вже за мить демонструє «побічні ефекти» такого дозвілля. Шоумен із гумором зобразив хрускіт у колінах, втому та легке запаморочення після різкого підйому. Саме ця життєвість і підкупила підписників.

«Коли вирішив пограти з сином в свої 30+», — іронічно підписав ролик Сергій.

У коментарях користувачі одразу підхопили жарт. Багато хто зізнався, що побачив у відео себе після активних забав із дітьми. Не залишилася осторонь і дружина гумориста — MamaRika оцінила публікацію вподобайкою. Тим часом фоловери продовжили жартувати про «дорослі» коліна та спину, які вже не витримують дитячого темпу.

«Це відео треба показувати всім після 30»

«Нарешті хтось відобразив оце різке вставання зі всіма wooow-ефектами і звуками»

«Після 30 потрібно вже в лікарів грати»

«А ще як чхнеш — то струс мозку одразу, але це в мої 46»

«Це ще ви з кімнати вийшли а можна прямо з ліжка піймати гелікоптера»

Зазначимо, MamaRika та Сергій Середа виховують сина Давіда, який народився 2021 року. Подружжя часто ділиться сімейними моментами та не боїться показувати батьківство без прикрас — із втомою, кумедними ситуаціями та самоіронією.

