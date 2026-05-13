"Динамо" з голом Ярмоленка обіграло "Колос" і зберегло шанси на медалі УПЛ
Лідер "біло-синіх" наблизився до бомбардирського рекорду чемпіонату України.
"Динамо" перемогло "Колос" у домашньому матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 2:1.
"Біло-сині" відкрили рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі — Тарас Михавко забив головою після подачі Віталія Буяльського з кутового.
На 13-й хвилині підопічні Ігоря Костюка подвоїли свою перевагу — Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, який було призначено за фол ексзахисника киян Микити Бурди проти Буяльського у штрафному майданчику ковалівського клубу.
Для 36-річного Ярмоленка це 122-й гол в УПЛ. Він наблизився до бомбардирського рекорду чемпіонату України — більше забили лише Сергій Ребров (123) та Максим Шацьких (124).
Перший тайм закінчився перемогою "Динамо" з різницею у два голи. Однак після перерви команда Руслана Костишина скоротила відставання до мінімуму — на 58-й хвилині відзначився Антон Салабай.
Огляд матчу "Динамо" — "Колос"
Після цієї перемоги "Динамо" (51 очко) залишилося на чевтертому місці в УПЛ. Кияни зберегли теоретичні шанси на "бронзу" — за два тури до кінця відставання від "Полісся", яке йде третім, складає 4 бали.
"Колос" розташовується на сьомій сходинці, маючи у своєму активі 46 пунктів.
У наступному турі "Динамо" 16 травня зіграє з "Полтавою", а "Колос" днем пізніше протистоятиме "Оболоні".
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розгромив "Полтаву" та достроково став чемпіоном УПЛ.
Також ми розповідали, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.