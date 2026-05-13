"Динамо" з голом Ярмоленка обіграло "Колос" і зберегло шанси на медалі УПЛ

Андрій Ярмоленко

"Динамо" перемогло "Колос" у домашньому матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 2:1 .

"Біло-сині" відкрили рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі — Тарас Михавко забив головою після подачі Віталія Буяльського з кутового.

На 13-й хвилині підопічні Ігоря Костюка подвоїли свою перевагу — Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, який було призначено за фол ексзахисника киян Микити Бурди проти Буяльського у штрафному майданчику ковалівського клубу.

Для 36-річного Ярмоленка це 122-й гол в УПЛ. Він наблизився до бомбардирського рекорду чемпіонату України — більше забили лише Сергій Ребров (123) та Максим Шацьких (124).

Перший тайм закінчився перемогою "Динамо" з різницею у два голи. Однак після перерви команда Руслана Костишина скоротила відставання до мінімуму — на 58-й хвилині відзначився Антон Салабай.

Після цієї перемоги "Динамо" (51 очко) залишилося на чевтертому місці в УПЛ. Кияни зберегли теоретичні шанси на "бронзу" — за два тури до кінця відставання від "Полісся", яке йде третім, складає 4 бали.

"Колос" розташовується на сьомій сходинці, маючи у своєму активі 46 пунктів.

У наступному турі "Динамо" 16 травня зіграє з "Полтавою", а "Колос" днем пізніше протистоятиме "Оболоні".

