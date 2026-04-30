Колишнього комбата підозрюють у переправленні військового за кордон

В Україні викрили колишнього командира батальйону однієї з військових частин, який разом із цивільним сприяв тому, щоб військовослужбовець незаконно перетнув кордон.

Про це повідомила пресслужба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що підполковник, діючи у змові з цивільною особою, за неправомірну вигоду в розмірі 3 500 доларів США організував сприяння у самовільному залишенні військовослужбовцем місця служби та його незаконному переправленні через державний кордон України. Зокрема, забезпечив безперешкодний проїзд через контрольно-пропускні пункти, вводячи в оману правоохоронців щодо законності переміщення осіб до прикордонного району для подальшого незаконного перетину державного кордону України», — повідомила прокуратура.

За даними відомства, під час контролю за вчиненням злочину задокументовано передавання грошових коштів у сумі 3 500 доларів США як неправомірної вигоди. Після отримання зазначених коштів у порядку ст. 208 КПК України фігурантів затримано.

Крім того, у прокуратурі додали: «Дії підозрюваних кваліфіковано як закінчений замах на пособництво в дезертирстві та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. За клопотанням прокурора до підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 266 тис. грн».

Досудове розслідування здійснює ДБР за оперативного супроводу УСБУ в Запорізькій області та ДПСУ.

