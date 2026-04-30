ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
Час на прочитання
1 хв

Колишнього комбата підозрюють у переправленні військового за кордон

За даними слідства, підозрювані отримали кошти за переправлення військового за кордон, але розпорядитися ними не встигли.

Автор публікації
Ігор Сєров
Коментарі
Викриття корупціонера

Колишнього комбата підозрюють у тому, що він сприяв втечі військового за кордон / © ТСН

В Україні викрили колишнього командира батальйону однієї з військових частин, який разом із цивільним сприяв тому, щоб військовослужбовець незаконно перетнув кордон.

Про це повідомила пресслужба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що підполковник, діючи у змові з цивільною особою, за неправомірну вигоду в розмірі 3 500 доларів США організував сприяння у самовільному залишенні військовослужбовцем місця служби та його незаконному переправленні через державний кордон України. Зокрема, забезпечив безперешкодний проїзд через контрольно-пропускні пункти, вводячи в оману правоохоронців щодо законності переміщення осіб до прикордонного району для подальшого незаконного перетину державного кордону України», — повідомила прокуратура.

За даними відомства, під час контролю за вчиненням злочину задокументовано передавання грошових коштів у сумі 3 500 доларів США як неправомірної вигоди. Після отримання зазначених коштів у порядку ст. 208 КПК України фігурантів затримано.

Крім того, у прокуратурі додали: «Дії підозрюваних кваліфіковано як закінчений замах на пособництво в дезертирстві та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. За клопотанням прокурора до підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 266 тис. грн».

Досудове розслідування здійснює ДБР за оперативного супроводу УСБУ в Запорізькій області та ДПСУ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie