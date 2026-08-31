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Ценопад на АЗС: сколько стоят бензин и дизель в Украине 31 августа
Средняя стоимость бензина А-95 находится на уровне 80,62 грн/литр, а дизельного горючего — 91,91 грн/литр.
Украинские автозаправки переписали стоимость бензина и дизеля в конце лета. Часть сетей 31 августа снизила цены на 1-2 гривны за литр, в то время как другие демонстрируют незначительное удорожание.
Об этом сообщает «Главком».
По сравнению с предыдущими сутками, цены на горючее скорректировались на трех АЗС. В сети «БРСМ-Нафта» незначительно снизилась стоимость автогаза и бензина А-95 — менее чем на 50 коп./л. На KLO все виды горючего подешевели на 1-2 грн/л. На ОKKO бензин А-95+ прибавил в цене 1 грн/л.
Самые высокие цены на топливо зафиксированы в сетях ОKKO, WOG и Socar. Самое дешевое топливо по-прежнему можно приобрести на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Цены на топливо 31 июля 2026 года
UPG:
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 80,90 грн/л
ДТ — 89,90 грн/л
ДТ+ — 91,90 грн/л
А100 — 87,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 42,90 грн/л
OKKO:
А95 — 83,90 грн/л
А95+ — 86,90 грн/л
ДТ — 93,90 грн/л
ДТ+ — 96,90 грн/л
А100 — 93,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 44,90 грн/л
WOG:
А95 — 82,90 грн/л
А95+ — 85,90 грн/л
ДТ — 93,90 грн/л
ДТ+ — 96,90 грн/л
А100 — 92,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 44,50 грн/л
KLO:
А95 — 77,90 грн/л
А95+ — 80,50 грн/л
ДТ — 91,90 грн/л
ДТ+ — 94,60 грн/л
А100 — 88,20 грн/л
А92 — 75,90 грн/л
Газ — 42,50 грн/л
SOCAR:
А95 — 83,90 грн/л
А95+ — 86,90 грн/л
ДТ — 94,90 грн/л
ДТ+ — 97,90 грн/л
А100 — 93,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 44,90 грн/л
«Укрнафта»:
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДТ — 89,90 грн/л
ДТ+ — 91,90 грн/л
А100 — нет
А92 — 76,90 грн/л
Газ — 42,90 грн/л
«БРСМ-Нафта»:
А95 — 77,99 грн/л
А95+ — нет
ДТ — 88,99 грн/л
ДТ+ — нет
А100 — нет
А92 — нет
Газ — 40,99 грн/л
Напомним, по словам директора «А-95» Сергея Куюна, в ближайшее время украинским водителям не стоит ожидать дальнейшего удешевления горючего, однако стремительного подорожания на рынке также не прогнозируется. В дальнейшем стоимость горючего будет зависеть от развития отношений между США и Ираном, однако положительных новостей на этом направлении пока нет.