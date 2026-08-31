Ценопад на АЗС: сколько стоят бензин и дизель в Украине 31 августа

АЗС / © pixabay.com

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Украинские автозаправки переписали стоимость бензина и дизеля в конце лета. Часть сетей 31 августа снизила цены на 1-2 гривны за литр, в то время как другие демонстрируют незначительное удорожание.

Об этом сообщает «Главком».

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По сравнению с предыдущими сутками, цены на горючее скорректировались на трех АЗС. В сети «БРСМ-Нафта» незначительно снизилась стоимость автогаза и бензина А-95 — менее чем на 50 коп./л. На KLO все виды горючего подешевели на 1-2 грн/л. На ОKKO бензин А-95+ прибавил в цене 1 грн/л.

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Самые высокие цены на топливо зафиксированы в сетях ОKKO, WOG и Socar. Самое дешевое топливо по-прежнему можно приобрести на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо 31 июля 2026 года

UPG:

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 80,90 грн/л

ДТ — 89,90 грн/л

ДТ+ — 91,90 грн/л

А100 — 87,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 42,90 грн/л

OKKO:

А95 — 83,90 грн/л

А95+ — 86,90 грн/л

ДТ — 93,90 грн/л

ДТ+ — 96,90 грн/л

А100 — 93,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 44,90 грн/л

WOG:

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А95 — 82,90 грн/л

А95+ — 85,90 грн/л

ДТ — 93,90 грн/л

ДТ+ — 96,90 грн/л

А100 — 92,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 44,50 грн/л

KLO:

А95 — 77,90 грн/л

А95+ — 80,50 грн/л

ДТ — 91,90 грн/л

ДТ+ — 94,60 грн/л

А100 — 88,20 грн/л

А92 — 75,90 грн/л

Газ — 42,50 грн/л

SOCAR:

А95 — 83,90 грн/л

А95+ — 86,90 грн/л

ДТ — 94,90 грн/л

ДТ+ — 97,90 грн/л

А100 — 93,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 44,90 грн/л

«Укрнафта»:

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДТ — 89,90 грн/л

ДТ+ — 91,90 грн/л

А100 — нет

А92 — 76,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»:

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А95 — 77,99 грн/л

А95+ — нет

ДТ — 88,99 грн/л

ДТ+ — нет

А100 — нет

А92 — нет

Газ — 40,99 грн/л

Напомним, по словам директора «А-95» Сергея Куюна, в ближайшее время украинским водителям не стоит ожидать дальнейшего удешевления горючего, однако стремительного подорожания на рынке также не прогнозируется. В дальнейшем стоимость горючего будет зависеть от развития отношений между США и Ираном, однако положительных новостей на этом направлении пока нет.

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