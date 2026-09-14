"Этого не может быть": жуткие последние слова экипажей перед авиакатастрофами, от которых стынет кровь

Авиакатастрофы / © Associated Press

Реклама

Последние слова пилотов перед авиакатастрофами навсегда остались на записях бортовых самописцев. Некоторые из них жутко передают панику, растерянность и отчаяние последних секунд полета.

Издание Lad Bible напомнило о страшных авиакатастрофах и о том, какими были последние слова экипажей перед гибелью.

Реклама

Отчаянная борьба за контроль: Japan Airlines, рейс 123

В 1985 году рейс 123 авиакомпании Japan Airlines вылетел из токийского аэропорта Ханеда. На борту Boeing 747 находились 524 человека.

Реклама

Во время полета у самолета вышла из строя гидравлическая система управления, что привело к потере руля. Несмотря на почти безнадежную ситуацию, экипаж в течение 32 минут пытался управлять самолетом с помощью тяги двигателей.

В конце концов самолет потерял управление и врезался в гору Такамагахара. Погибли 520 человек — это самое большое количество жертв в истории авиации в катастрофе одного самолета.

По приведенным данным, последними словами капитана Такахами были: «Это конец».

«Начинаем»: Alaska Airlines, рейс 261

В 2000 году рейс 261 авиакомпании Alaska Airlines следовал из международного аэропорта имени Густаво Диаса Ордаса в Сиэтл. У самолета McDonnell Douglas MD-83 возникла проблема с винтовым механизмом из-за недостаточной смазки. Это привело к его отказу и резкому падению самолета.

Реклама

Экипаж пытался спасти самолет, выполняя разные маневры. Однако у побережья Калифорнии самолет окончательно потерял высоту. В катастрофе погибли все 88 человек на борту.

Последними словами капитана Томпсона, по приведенным данным, были: «А, вот и начинаем».

Паника и растерянность: Air France, рейс 447

В 2009 году рейс Air France 447 вылетел из Рио-де-Жанейро в Париж. Над Атлантическим океаном ночью кристаллы льда привели к отказу автопилота.

После этого экипаж потерял контроль над ситуацией. Один из пилотов потянул ручку управления на себя, из-за чего самолет набрал высоту, а затем остановился и начал падать.

Реклама

Записи последних разговоров экипажа свидетельствуют о панике и непонимании происходящего. Один из членов экипажа сказал: «Мы сейчас разобьемся», а впоследствии прозвучало: «Это не может быть правдой». Другой член экипажа спросил: «Но что происходит?», после чего капитан сказал: «Крен на десять градусов». Самолет упал в океан.

«Это оно, крошка!»: Pacific Southwest Airlines, рейс 182

Рейс 182 авиакомпании Pacific Southwest Airlines следовал из Сакраменто в Сан-Диего. На борту Boeing 727 находились 135 человек.

Во время полета самолет столкнулся с легкомоторным Cessna 172, в котором находились два человека. После столкновения Boeing 727 упал на жилой район Сан-Диего. Погибли все люди на борту самолета, а также еще семь человек на земле.

Последними словами капитана Джима Макферона, записанными бортовым самописцем, были: «Это оно, крошка!». После этого неизвестный сказал: «Мама, я тебя люблю».

«Мы умираем»: LOT Polish Airlines, рейс 5055

Рейс 5055 LOT Polish Airlines следовал из Варшавы в Нью-Йорк, когда во время полета загорелся двигатель. Огонь распространился на задний грузовой отсек самолета Ил-62М. Несмотря на масштаб пожара, экипаж пытался увести самолет от населённых пунктов.

Когда стало понятно, что спасти самолет не удастся, пилот Зигмунт Павлачик сказал: «Спокойной ночи, до свидания, мы умираем!».

Разрушительный теракт: Swissair, рейс 330

В 1970 году рейс 330 авиакомпании Swissair, направлявшийся в Тель-Авив, подвергся террористической атаке. На борту находились 47 человек. Бомба, спрятанная в почтовой посылке, взорвалась во время полета. Салон самолета заполнился дымом, а экипаж пытался вернуться в Цюрих.

Из-за повреждений инструментов и сложных условий экипаж не смог успешно выполнить посадку. Самолет разбился, погибли все люди на борту. Последними словами экипажа, по приведенным данным, были: «До свидания всем».

«Вниз, нажмите, нажмите…»: United Airlines, рейс 93

Отдельной трагедией стал рейс United Airlines 93 во время терактов 11 сентября 2001 года. Самолет захватили террористы. Пассажиры, узнав о происходящем, попытались оказать сопротивление преступникам. Когда стало ясно, что пассажиры могут перехватить контроль над самолетом, угонщики решили намеренно направить его в землю.

Одними из последних слов террористов, по данным расшифровок, были: «Вниз. Нажмите, нажмите, нажмите, нажмите, нажмите».

Самолет упал в Пенсильвании. Погибли все находившиеся на борту 44 человека.

Напомним, в Майами разбился грузовой самолет Amazon во время приземления. Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с транспортными средствами. После аварии он загорелся.

Новости партнеров