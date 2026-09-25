Почему чаще всего мобилизуют именно 40-50-летних: эксперт объяснил

Почему в Украине мобилизуют преимущественно мужчин 40-50 лет

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Главный «удар» мобилизации в Украине пришелся на мужчин от 40 до 50 лет. Именно эту возрастную категорию считают самой многочисленной среди мобилизованных, что оказывает ощутимое влияние на национальную экономику и рынок труда.

Об этом заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передают Новости.LIVE.

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По словам эксперта, наиболее многочисленная группа населения в Украине — это люди рожденные с 1970-х по конец 1980-х годов, которым сейчас от 40 до 50 лет. Именно поэтому мобилизация их затронула больше всего.

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«Знаете, здесь же тоже люди, которые формируют эти планы по этой структуре этого призывного возраста, они же, смотрят демографию, они смотрят таблицы, они смотрят статистические данные. И они прекрасно понимают, что наиболее многочисленная группа населения — это группа населения, родившаяся с 70-х по конец 80-х годов. Это наиболее многочисленная группа населения. Это люди, рожденные в СССР. Это люди, которым сейчас от 40 до 50 лет. Соответственно основной акцент мобилизации был сделан именно на эту группу, потому что она наиболее многочисленная», — пояснил Алексей Кущ.

Кущ утверждает, что возрастная группа украинцев от 18 до 25 лет очень малочисленна. И это одна из причин, почему их пока не коснулась мобилизация. Кроме того, он предположил, что государство не мобилизует 20-летнюю молодежь из-за массового выезда ребят за границу.

«Там был определенный бэби-бум. Он начался где-то в 2006-2007 годах и был связан с семейными выплатами. Потом небольшой всплеск был после 2010 года, но все равно это уже довольно малочисленная группа населения, и в большинстве своем она уехала», — говорит эксперт.

Раньше мы писали, что нового придумали в Генштабе и Раде о мобилизации «дедов» 50–59 лет.

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