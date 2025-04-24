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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Якою буде погода в Україні 25 квітня: прогноз синоптикині

Завтра буде дуже тепла, навіть спекотна погода.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Весняна погода

Весняна погода / © ТСН

У суботу, 25-го квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20-+27 градусів. Здебільшого буде сухо.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

“Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра місцями у західній частині та в Приазов'ї, а в більшості областей буде сухо, проте ввечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні”, — зазначила вона.

У Києві 25-го квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22+24 градусів. Проте в другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

Нагадаємо, до України прийде відчутне похолодання вже найближчими вихідними — 26-27 квітня.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
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