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Якою буде погода в Україні 25 квітня: прогноз синоптикині
Завтра буде дуже тепла, навіть спекотна погода.
У суботу, 25-го квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20-+27 градусів. Здебільшого буде сухо.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
“Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра місцями у західній частині та в Приазов'ї, а в більшості областей буде сухо, проте ввечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні”, — зазначила вона.
У Києві 25-го квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22+24 градусів. Проте в другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.
Нагадаємо, до України прийде відчутне похолодання вже найближчими вихідними — 26-27 квітня.