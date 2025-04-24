Какая будет погода в Украине 25 апреля: прогноз синоптика

Весенняя погода

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В субботу, 25 апреля, в Украине максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +20-27 градусов. В основном будет сухо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра местами в западной части и в Приазовье, а в большинстве областей будет сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди вероятны практически повсюду в Украине", — отметила она.

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В Киеве 25 апреля преобладает сухая погода с температурой воздуха до +22+24 градусов. Однако во второй половине дня или даже к вечеру в столице есть вероятность грозового дождя.

Напомним, в Украину придет ощутимое похолодание уже в ближайшие выходные — 26-27 апреля.