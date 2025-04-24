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Король Чарльз не поедет на похороны Папы Римского: стала известна причина
Король Великобритании не будет присутствовать на похоронах Папы Франциска в Ватикане в субботу, несмотря на свои тесные отношения с покойным понтификом.
За несколько недель до смерти Папа Франциск давал аудиенцию Чарльзу и Камилле в Ватикане, во время визита монаршей четы в Италию.
Отсутствие короля Чарльза на похоронах Папы имеет свою причину, и все дело в прецеденте, созданном его покойной матерью, королевой Елизаветой II в 2005 году. Именно тогда королева отправила от своего имени своего сына принца Уэльского на похороны Папы Иоанна Павла II, сама же королева Елизавета II никогда не присутствовала на похоронах понтифика, главы Римско-католической церкви.
Точно так же и в 2025 году на похоронах Папы Франциска будет представлять корону принц Уэльский Уильям, а не король Чарльз. Это решение соответствует современным традициям и будет рассматриваться как важная веха в роли принца Уильяма как мирового государственного деятеля и будущего короля.
Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз и королева Камилла выпустили заявление в связи со смертью Папы Франциска.