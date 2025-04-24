Когда Зеленскому стоит встретиться с Трампом: совет Болтона

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон / © УНИАН

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Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит попробовать встретиться с президентом США во время предстоящих похорон Папы Римского.

Об этом Джон Болтон сообщил в комментарии для издания Бабель.

Болтон подчеркнул, что Украине стоит активно работать со всеми ветвями власти США, включая команду Трампа.

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«Одна из возможностей может появиться в субботу на похоронах Папы Римского в Риме. Трамп объявил, что едет. Зеленский объявил, что будет присутствовать. Возможно, тогда у них будет шанс поговорить. Я думаю, что Зеленский, возможно, мог бы попытаться увидеть Трампа в Риме», — подчеркнул экс-советник Трампа.

По его словам, Зеленский оказался в непростой ситуации, ведь ему нужно прилагать усилия, чтобы привлечь внимание Трампа.

«Зеленский поступил правильно, пригласив Трампа приехать в Украину, чтобы тот увидел, какой ущерб, какие разрушения нанесла война. Трамп не хочет этого делать, потому что знает, что он увидит, и не хочет этого признавать», — заявил Болтон.

Напомним, Трамп прокомментировал переговоры по Украине в Лондоне.