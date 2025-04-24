После атаки на Украину Сырский пообещал РФ ответ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

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После атаки по Украине в ночь на 24 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что каждое преступление получит ответ.

Об этом главком написал в Сети.

Сырский отметил, что Россия прибегает к таким террористическим методам против гражданских из-за отсутствия стратегического достижения на фронте.

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«Оккупанты, терпя критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов — наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей», — говорится в заявлении главкома ВСУ.

Он отметил, что действия оккупантов еще раз доказывают: Россия не хочет мира. Вся ее деятельность — целенаправленное убийство украинцев и уничтожение их государства.

Сырский выразил искренние соболезнования семьям погибших.

«Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, понесет справедливое наказание», — заверил главком.

К слову, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина ожидает сильной реакции от других стран на ночную российскую атаку. Он отметил, что государству нужна дополнительная ПВО.