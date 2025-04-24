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После атаки на Украину Сырский пообещал РФ ответ
РФ убивает гражданских из-за провалов на фронте. Украина не оставит это без ответа.
После атаки по Украине в ночь на 24 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что каждое преступление получит ответ.
Об этом главком написал в Сети.
Сырский отметил, что Россия прибегает к таким террористическим методам против гражданских из-за отсутствия стратегического достижения на фронте.
«Оккупанты, терпя критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов — наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей», — говорится в заявлении главкома ВСУ.
Он отметил, что действия оккупантов еще раз доказывают: Россия не хочет мира. Вся ее деятельность — целенаправленное убийство украинцев и уничтожение их государства.
Сырский выразил искренние соболезнования семьям погибших.
«Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, понесет справедливое наказание», — заверил главком.
К слову, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина ожидает сильной реакции от других стран на ночную российскую атаку. Он отметил, что государству нужна дополнительная ПВО.