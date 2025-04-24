США хочуть заморозити війну і віддати Крим Росії / © Getty Images

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Для Європейського Союзу визнання США російської анексії Криму та відмова від прагнення України до членства в НАТО є неприйнятними «червоними лініями» у потенційному мирному плані, запропонованому адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед європейських та західних посадовців.

«Крим і прагнення до членства в НАТО — це наші червоні лінії. Ми не можемо від цього відмовитися», — сказав виданню високопоставлений дипломат ЄС.

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Зі слів одного з високопоставлених європейських чиновників, адміністрації Трампа вже чітко дали зрозуміти, що для європейських столиць неможливо визнати Крим російським. Він додав, що ключові європейські держави НАТО повинні «відрадити» Вашингтон від односторонніх кроків.

Один з дипломатів ЄС також вказав на несправедливість плану Трампа: Москві пропонуються відчутні вигоди, тоді як на Київ чиниться тиск, а в обмін на територіальні поступки Україна «не отримує майже нічого».

«Найгірший сценарій — це коли (США — ред.) не зможуть досягти угоди між Україною та Росією, і все буде перекладено на Україну. Саме тоді Європі доведеться обирати між Україною і США», — сказав він.

Західні чиновники підтвердили Financial Times, що європейські столиці не підтримають жодного кроку США щодо визнання Криму російським чи тиску на Київ із цією метою, залишаючись вірними позиції «нічого про Україну без України» та необхідності згоди президента Зеленського на будь-які рішення щодо суверенітету.

Нагадаємо, Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського через його позицію по Криму. Раніше ЗМІ з посиланням на джерела опублікували ймовірний мирний план Трампа, де йдеться про формальне визнання російської анексії Криму, як умова угоди.

Відмову Зеленського визнавати юридично окупацію Криму Трамп назвав «вкрай шкідливою для мирних переговорів з Росією». Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російською територією, але якщо він хоче повернути Крим — чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли його передали Росії без єдиного пострілу?» — запитує Трамп.

Володимир Зеленський відповів на критику Трампа, заявивши, що Україна вдячна своїм партнерам і завжди «діятиме відповідно до своєї Конституції».

«Ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями», — йдеться у повідомленні Зеленського у соцмережах.