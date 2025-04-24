“Сталося найгірше”: тяжкопоранених людей рятують після атаки дрона РФ по автобусу в Марганці

У лікарні рятують потерпілих через російську атаку / © ТСН

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За життя чотирьох найтяжчих поранених у Марганці досі борються лікарі. У 59-річного чоловіка зупинялося серце, та лікарям вдалося запустити його знов. Його та ще двох жінок рятують у Дніпрі. Загалом внаслідок удару ворожого дрона по автобусу у Марганці напередодні 9 людей загинуло, ще понад півсотні дістали поранення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Пані Лариса після чергової операції. 52-річна жінка у вкрай тяжкому стані після атаки ворожого дрона.

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«У неї дуже постраждали очі, але ще більше — лице, шия, груди та живіт. Я вже не кажу про кінцівки. Мабуть, сотні уламків летіли в її тіло», — каже медик. На звістку про стан мами чекає її донька.

«Сталося найстрашніше. Я почала дзвонити. Вона не відповідала. І співробітникам телефонувала — не відповідали всі. Потім вже приїхала у лікарню. Там дізналася, що трапилось. Побачила стан. І нас одразу відправили у Дніпро», — каже жінка.

Вони працюють на одному підприємстві в Марганці. Мати саме їхала на зміну у середу вранці. У салоні було повно працівників. Ворожий дрон прицільно вдарив по автобусу. Девʼятеро людей загинули. 51 людина постраждала. Серед найтяжчих — і 58-річна Тетяна.

Наслідки атаки по автобусу / © ТСН

«Осколок пройшов наскрізь і зупинився в самому центрі мозку», — каже медик.

Багатогодинна операція — нейрохірурги діставали з мозку уламки та розтрощені кістки черепа. Тетяна після нічних операцій почала самостійно дихати.

«Це ліва півкуля. Тобто зараз буде іти боротьба за життя, щоб вона вижила перш за все, а потім відновлення, тому що ліва півкуля відповідає за рухи в правих кінцівках, відповідає за мову, тобто вкрай важке поранення», — каже лікар.

Багато літрів перелитої крові та численні операції врешті дали шанс пораненим вижити. Костянтин, що був у глибокій комі та мав зупинку серця, поволі стабілізується. А пані Лариса вже промовила у реанімації перші слова. Загалом у лікарнях лишається тридцять один поранений з автобуса. У Марганці триває триденна жалоба за загиблими.

Дата публікації 12:15, 24.04.25 Кількість переглядів 15 Осколки прошивали тіло і мозок! Марганців з обстріляного автобуса рятують у Дніпрі

Нагадаємо, вранці 23 квітня армія РФ вдарила безпілотником по Марганцю. Спершу повідомлялося про сімох загиблих та шістьох поранених.

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