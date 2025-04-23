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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Марганці різко зросла кількість постраждалих від російського удару

Ворожий обстріл автобуса в Марганці забрав життя 9 людей.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Російський удар по Марганцю 23 квітня

Зруйнований автобус у Марганці після російської атаки / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок російського удару по автобусу в Марганці Дніпропетровської області постраждали 42 людини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наразі майже всі постраждалі госпіталізовані, лише троє отримують амбулаторне лікування.

Відомо про 9 загиблих — 7 жінок та 2 чоловіків.

Нагадаємо, Росія вдарила дроном по автобусу з працівниками підприємства у Марганці.

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