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В Марганці різко зросла кількість постраждалих від російського удару
Ворожий обстріл автобуса в Марганці забрав життя 9 людей.
Внаслідок російського удару по автобусу в Марганці Дніпропетровської області постраждали 42 людини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наразі майже всі постраждалі госпіталізовані, лише троє отримують амбулаторне лікування.
Відомо про 9 загиблих — 7 жінок та 2 чоловіків.
Нагадаємо, Росія вдарила дроном по автобусу з працівниками підприємства у Марганці.