ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
863
Час на прочитання
1 хв

У Ватикані прощаються з Папою Римським (відео)

Тіло Папи Франциска доправлено до базиліки Святого Петра, де віряни можуть попрощатися з ним.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані

Прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані / © Associated Press

У Ватикані 23 квітня прощаються з Папою Римським Франциском. Усі охочі зможуть віддати йому шану у базиліці Святого Петра до похорону, який відбудеться 26 квітня.

Про це стало відомо з відео-трансляції.

Труну з тілом Папи Франциска було перенесено з його резиденції Casa Santa Marta до базиліки Святого Петра. Труна стоятиме там до вшанування усіма охочими.

На сьогодні триває підготовка до похорону Папи, на який мають прибути лідери багатьох країн, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер вранці 21 квітня. А 26 квітня його тіло доправлять до базиліки Санта-Марія-Маджоре, де й відбудеться похорон понтифіка.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie