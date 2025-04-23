У Ватикані прощаються з Папою Римським (відео)

Прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані / © Associated Press

Реклама

У Ватикані 23 квітня прощаються з Папою Римським Франциском. Усі охочі зможуть віддати йому шану у базиліці Святого Петра до похорону, який відбудеться 26 квітня.

Про це стало відомо з відео-трансляції.

Труну з тілом Папи Франциска було перенесено з його резиденції Casa Santa Marta до базиліки Святого Петра. Труна стоятиме там до вшанування усіма охочими.

Реклама

На сьогодні триває підготовка до похорону Папи, на який мають прибути лідери багатьох країн, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дата публікації 11:17, 23.04.25 Кількість переглядів 25 Прощання з Папою Римським у Ватикані

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер вранці 21 квітня. А 26 квітня його тіло доправлять до базиліки Санта-Марія-Маджоре, де й відбудеться похорон понтифіка.