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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Ватикане прощаются с Папой Римским (видео)

Тело Папы Франциска доставлено в базилику Святого Петра, где верующие могут попрощаться с ним.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Прощание с Папой Римским Франциском в Ватикане

Прощание с Папой Римским Франциском в Ватикане / © Associated Press

В Ватикане 23 апреля прощаются с Папой Римским Франциском. Все желающие смогут отдать ему потеч в базилике Святого Петра до похорон, которые пройдут 26 апреля.

Об этом стало известно из видео-трансляции.

Гроб с телом Папы Франциска был перенесен из его резиденции Casa Santa Marta в базилику Святого Петра. Гроб будет стоять там до того, как все желающие отдадут ему почет.

Сегодня идет подготовка к похоронам Папы, на которую должны прибыть лидеры многих стран, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля. А 26 апреля его тело доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре, где и пройдут похороны понтифика.

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