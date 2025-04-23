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В Ватикане прощаются с Папой Римским (видео)
Тело Папы Франциска доставлено в базилику Святого Петра, где верующие могут попрощаться с ним.
В Ватикане 23 апреля прощаются с Папой Римским Франциском. Все желающие смогут отдать ему потеч в базилике Святого Петра до похорон, которые пройдут 26 апреля.
Об этом стало известно из видео-трансляции.
Гроб с телом Папы Франциска был перенесен из его резиденции Casa Santa Marta в базилику Святого Петра. Гроб будет стоять там до того, как все желающие отдадут ему почет.
Сегодня идет подготовка к похоронам Папы, на которую должны прибыть лидеры многих стран, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля. А 26 апреля его тело доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре, где и пройдут похороны понтифика.