Атака дронів на Одесу: куди "прилетіло" і які наслідки обстрілів

Наслідки атаки на Одесу / © ДСНС України

Реклама

Росіяни вночі атакували Одесу дронами. Під прицілом окупантів знову опинилася цивільна інфраструктура. Палали житлові будинки, склади побутової продукції, вибиті вікна в будинках.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

«Тривога пролунала близько десятої вечора. Ворог традиційно вже використав схему запуску „Шахедів“, коли в морі формується рій ударних дронів, а потім з великих висот цю групу направляють по кількох цілях. Все — щоб мобільні вогняні групи не встигли переміститися і знищити цілі», — каже кореспондент ТСН.

Реклама

Цього разу удари припали на передмістя, виникли пожежі одразу за кількома адресами. В одному із населених пунктів безпілотник вибухнув прямо на вулиці посеред будинків. Пошкодив водопровід, газову трубу та розтрощив приватний дім і вольєри для собак, які розплодить місцева родина. Одного з псів шукали усю ніч і якраз перед нашим приїздом собаку на імʼя Ічіро привели у двір. Власниця розповідає про нічне жахіття.

«У підвалі у нас ще цуценятка маленькі. Ми сиділи у ванній кімнаті, збіг чоловік, ліг прямо грудями на нас, бо почув що воно летить прямо в нас. Пролунав дуже гучний вибух полетіло скло і чоловік побачив, що горить вольєр», -каже жінка.

Усіх тварин вдалося врятувати і газову трубу швидко загасили. Зараз у власників дім без вікон і серйозні руйнування у дворі. Комунальники вже почали ліквідацію наслідків. А от в іншому місці, на одному зі складів запалало на площі у п’ять тисяч квадратних метрів. До ліквідації загоряння долучились майже сотня рятувальників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ ЛУНАЛИ ОДИН ЗА ОДНИМ! АТАКА на ОДЕСУ, ХАРКІВ, ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ і не лише