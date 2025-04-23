- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 2 хв
Атака дронів на Одесу: куди "прилетіло" і які наслідки обстрілів
Російські окупанти вкотре атакували Одесу дронами. Що відомо про наслідки влучань.
Росіяни вночі атакували Одесу дронами. Під прицілом окупантів знову опинилася цивільна інфраструктура. Палали житлові будинки, склади побутової продукції, вибиті вікна в будинках.
Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
«Тривога пролунала близько десятої вечора. Ворог традиційно вже використав схему запуску „Шахедів“, коли в морі формується рій ударних дронів, а потім з великих висот цю групу направляють по кількох цілях. Все — щоб мобільні вогняні групи не встигли переміститися і знищити цілі», — каже кореспондент ТСН.
Цього разу удари припали на передмістя, виникли пожежі одразу за кількома адресами. В одному із населених пунктів безпілотник вибухнув прямо на вулиці посеред будинків. Пошкодив водопровід, газову трубу та розтрощив приватний дім і вольєри для собак, які розплодить місцева родина. Одного з псів шукали усю ніч і якраз перед нашим приїздом собаку на імʼя Ічіро привели у двір. Власниця розповідає про нічне жахіття.
«У підвалі у нас ще цуценятка маленькі. Ми сиділи у ванній кімнаті, збіг чоловік, ліг прямо грудями на нас, бо почув що воно летить прямо в нас. Пролунав дуже гучний вибух полетіло скло і чоловік побачив, що горить вольєр», -каже жінка.
Усіх тварин вдалося врятувати і газову трубу швидко загасили. Зараз у власників дім без вікон і серйозні руйнування у дворі. Комунальники вже почали ліквідацію наслідків. А от в іншому місці, на одному зі складів запалало на площі у п’ять тисяч квадратних метрів. До ліквідації загоряння долучились майже сотня рятувальників.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ ЛУНАЛИ ОДИН ЗА ОДНИМ! АТАКА на ОДЕСУ, ХАРКІВ, ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ і не лише