Атака дронов на Одессу: куда "прилетело" и какие последствия обстрелов

Последствия атаки в Одессу / © ГСЧС Украины

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Россияне ночью атаковали Одессу дронами. Под прицелом окупантов снова оказалась гражданская инфраструктура. Пылали жилые дома, склады бытовой продукции, выбиты окна в домах.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

«Тревога прозвучала около десяти вечера. Враг традиционно уже использовал схему запуска „Шахедов“, когда в море формируется рой ударных дронов, а затем с больших высот эту группу направляют по нескольким целям. Все, чтобы мобильные огненные группы не успели переместиться и уничтожить цели», — говорит корреспондент ТСН.

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На этот раз удары пришлись на пригород, возникли пожары сразу по нескольким адресам. В одном из населенных пунктов беспилотник взорвался прямо на улице посреди домов. Повредил водопровод, газовую трубу и разбил частный дом и вольеры для собак, которые расплодит местная семья. Один из псов искали всю ночь и как раз перед нашим приездом собаку по имени Ичиро привели во двор. Владелица рассказывает о ночном ужасе.

«В подвале у нас еще щенки маленькие. Мы сидели в ванной комнате, сбежал человек, лег прямо грудью на нас, потому что услышал, что оно летит прямо в нас. Раздался очень громкий взрыв полетевшего стекла и мужчина увидел, что горит вольер», — говорит женщина.

Дата публикации 09:48, 23.04.25 Количество просмотров 27 ТСН новости 09:00 23 апреля. Девять погибших в марганцовке! Массированный обстрел Одессы!

Всех животных удалось спасти и газовую трубу быстро потушили. Сейчас у владельцев дом без окон и серьезные разрушения во дворе. Коммунальщики уже начали ликвидацию последствий. А вот в другом месте, на одном из складов загорелось на площади пять тысяч квадратных метров. К ликвидации возгорания присоединились около сотни спасателей.

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