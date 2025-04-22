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Атаки дронів на Одесу: місто знову у вогні — що відомо про наслідки
Одеса пізно ввечері 22 квітня знову опинилася під масованою атакою ворога.
Російські окупанти пізно ввечері, 22 квітня, знову атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.
«Одеса та район, загроза атаки ударними безпілотниками! Будьте в укриттях», — повідомляв голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Мер міста Геннадій Труханов підтвердив, що в Одесі лунали вибухи.
Тим часом у соцмережах публікують фото і відео наслідків російських прильотів.
Місцеві пабліки пишуть про пожежу внаслідок прильоту у приватному будинку.
У одеському виданні «Думська» стверджують, що над містом видніється дим.
Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинула одна людина. Є багато поранених, зокрема хлопчики 16, 14, 4 та 3 років.