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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Атаки дронів на Одесу: місто знову у вогні — що відомо про наслідки

Одеса пізно ввечері 22 квітня знову опинилася під масованою атакою ворога.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Прильоти в Одесі

Прильоти в Одесі

Російські окупанти пізно ввечері, 22 квітня, знову атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.

«Одеса та район, загроза атаки ударними безпілотниками! Будьте в укриттях», — повідомляв голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Мер міста Геннадій Труханов підтвердив, що в Одесі лунали вибухи.

Тим часом у соцмережах публікують фото і відео наслідків російських прильотів.

/ © Думска в Telegram

© Думска в Telegram

Місцеві пабліки пишуть про пожежу внаслідок прильоту у приватному будинку.

У одеському виданні «Думська» стверджують, що над містом видніється дим.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинула одна людина. Є багато поранених, зокрема хлопчики 16, 14, 4 та 3 років.

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