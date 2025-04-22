Прильоти в Одесі

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Російські окупанти пізно ввечері, 22 квітня, знову атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.

«Одеса та район, загроза атаки ударними безпілотниками! Будьте в укриттях», — повідомляв голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Мер міста Геннадій Труханов підтвердив, що в Одесі лунали вибухи.

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Тим часом у соцмережах публікують фото і відео наслідків російських прильотів.

© Думска в Telegram

Місцеві пабліки пишуть про пожежу внаслідок прильоту у приватному будинку.

У одеському виданні «Думська» стверджують, що над містом видніється дим.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинула одна людина. Є багато поранених, зокрема хлопчики 16, 14, 4 та 3 років.