Це було стильно: дочка Гвінет Пелтроу одягла 29-річну сукню матері на публічний захід
Коли мама суперзірка, можна не перейматися за одяг, а просто зазирнути за відповідною сукнею до її гардеробної. Саме це і зробила Еппл Мартін.
21-річна дочка акторки Гвінет Пелтроу та співака Кріса Мартіна — Еппл — прийшла підтримати матір у день прем’єри фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», у якому та зіграла. Дівчина обрала для виходу у світ вічну класику — довгу просту чорну сукню приталеного силуету.
Ззаду у вбрання був глибокий виріз на спині та бретельки хрест-навхрест, спереду також було декольте.
Ця сукня від бренду Calvin Klein раніше належала матері Еппл. Вбрання Пелтроу вперше одягла на прем’єру фільму «Емма» 1996 року.
Акторка тоді навіть зачіску схожу носила, як її дочка через 29 років.
Раніше сукню матері вигуляла на публіці дочка Кетрін Зети-Джонс — 22-річна Керіс Дуглас.