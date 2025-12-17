ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
139
1 хв

Це було стильно: дочка Гвінет Пелтроу одягла 29-річну сукню матері на публічний захід

Коли мама суперзірка, можна не перейматися за одяг, а просто зазирнути за відповідною сукнею до її гардеробної. Саме це і зробила Еппл Мартін.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Еппл Мартін

Еппл Мартін / © Associated Press

21-річна дочка акторки Гвінет Пелтроу та співака Кріса Мартіна — Еппл — прийшла підтримати матір у день прем’єри фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», у якому та зіграла. Дівчина обрала для виходу у світ вічну класику — довгу просту чорну сукню приталеного силуету.

Еппл Мартін / © Associated Press

Еппл Мартін / © Associated Press

Ззаду у вбрання був глибокий виріз на спині та бретельки хрест-навхрест, спереду також було декольте.

Еппл Мартін / © Associated Press

Еппл Мартін / © Associated Press

Ця сукня від бренду Calvin Klein раніше належала матері Еппл. Вбрання Пелтроу вперше одягла на прем’єру фільму «Емма» 1996 року.

Гвінет Пелтроу, 1996 рік / © Getty Images

Гвінет Пелтроу, 1996 рік / © Getty Images

Акторка тоді навіть зачіску схожу носила, як її дочка через 29 років.

Гвінет Пелтроу, 1996 рік / © Getty Images

Гвінет Пелтроу, 1996 рік / © Getty Images

Раніше сукню матері вигуляла на публіці дочка Кетрін Зети-Джонс — 22-річна Керіс Дуглас.

