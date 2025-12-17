Тімоті Шаламе замість Кайлі Дженнер прийшов на прем’єру фільму з мамою

Тімоті Шаламе з мамою / © Associated Press

Для заходу актор обрав яскравий помаранчевий костюм від бренду Tom Ford із піджаком, широкими класичними штанами та шовковою сорочкою. Шию він прикрасив шарфом із торочкою та коштовністю від Cartier.

Однак цього разу Тімоті вийшов на публіку не зі своєю дівчиною Кайлі Дженнер, а з мамою Ніколь Флендер. Жінка також одягла помаранчеву сукню у якої була бретелька-галтер і відкриті плечі. Образ мама актора доповнила босоніжками на широких підборах та гламурною сумкою із золотими лелітками.

Тімоті Шаламе з мамою Ніколь / © Getty Images

Вихід на публіку Тімоті та його мами Ніколь відбувся після того, як у Лос-Анджелесі актор позував у парних луках перед фотографами зі своєю дівчиною Кайлі Дженнер. Їхні образи були від бренду Chrome Hearts.

