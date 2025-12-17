У формі пожежників: принцеса Інгрід Олександра з братом з’явилася на публіці

Принцеса Інгрід Олександра і принц Сверре Магнус / © Getty Images

Спадкова принцеса Інгрід Олександра, очевидно, перебуває на канікулах і приїхала з Австралії, де навчається в Сіднейському університеті, додому до Осло. Разом із молодшим братом принцом Сверре Магнусом вони відвідали днями пожежну частину Sentrum в Осло.

Інгрід Олександра та Сверре одягли спеціальні захисні костюми і в такому образі були зазнімковані фотографами.

Нагадаємо, нещодавно принцеса відвідувала разом зі своїми батьками, а також дідусем королем Гаральдом V та бабусею королевою Сонею вручення Нобелівської премії миру. Там ми побачили спадкоємицю престолу в гарному образі винного відтінку, який пасував до її кольоротипу.

