Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

У формі пожежників: принцеса Інгрід Олександра з братом з’явилася на публіці

Діти кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт відвідали захід в Осло.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принцеса Інгрід Олександра і принц Сверре Магнус

Принцеса Інгрід Олександра і принц Сверре Магнус / © Getty Images

Спадкова принцеса Інгрід Олександра, очевидно, перебуває на канікулах і приїхала з Австралії, де навчається в Сіднейському університеті, додому до Осло. Разом із молодшим братом принцом Сверре Магнусом вони відвідали днями пожежну частину Sentrum в Осло.

Інгрід Олександра та Сверре одягли спеціальні захисні костюми і в такому образі були зазнімковані фотографами.

Принцеса Інгрід Олександра і принц Сверре Магнус / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра і принц Сверре Магнус / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса відвідувала разом зі своїми батьками, а також дідусем королем Гаральдом V та бабусею королевою Сонею вручення Нобелівської премії миру. Там ми побачили спадкоємицю престолу в гарному образі винного відтінку, який пасував до її кольоротипу.

Кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра і принцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра і принцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
150
