У формі пожежників: принцеса Інгрід Олександра з братом з’явилася на публіці
Діти кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт відвідали захід в Осло.
Спадкова принцеса Інгрід Олександра, очевидно, перебуває на канікулах і приїхала з Австралії, де навчається в Сіднейському університеті, додому до Осло. Разом із молодшим братом принцом Сверре Магнусом вони відвідали днями пожежну частину Sentrum в Осло.
Інгрід Олександра та Сверре одягли спеціальні захисні костюми і в такому образі були зазнімковані фотографами.
Нагадаємо, нещодавно принцеса відвідувала разом зі своїми батьками, а також дідусем королем Гаральдом V та бабусею королевою Сонею вручення Нобелівської премії миру. Там ми побачили спадкоємицю престолу в гарному образі винного відтінку, який пасував до її кольоротипу.