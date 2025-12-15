- Дата публікації
Принцеса Кейт стала «вічною іконою стилю»: згадуємо ефектні виходи майбутньої королеви
Принцеса Уельська увійшла до списку найстильніших людей за версією британського Vogue як «вічна ікона стилю».
Британський журнал Vogue опублікував свій перший список найстильніших людей, у якому представлено 50 найвпливовіших британських ікон стилю. Видання називає цих людей «формувачами культури», які допомогли «вивести британську моду на світовий рівень».
Серед них і 43-річна принцеса Уельська, яка увійшла до категорії «Вічні натхненниці» поряд з Алексою Чанг, Сієнною Міллер, Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл та Вікторією Бекхем, пише People.
«Будь-яка розмова про британський стиль була б неповною без згадки цих жінок, кожна з яких зробила свій внесок як мінімум в один (іноді кілька) знакових моментів у відносинах нації з модою», — повідомляє видання. «…Їхні гардероби зовсім різні, але в них є щось спільне: всі вони мають вплив, настільки ж стійкий, як і пізнаваний».
Британський Vogue також зазначає, як «тиха підтримка принцеси Уельської може змінити траєкторію розвитку бренду».
Згідно з численними джерелами, принцеса Кейт бере активну участь у процесі створення свого образу і робить більшу частину роботи сама, за допомогою свого персоналу, який координує обрані нею вбрання. Раніше ми повідомляли, що її стилістка Наташа Арчер покинула цю посаду раніше цього року.