Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Кейт стала «вічною іконою стилю»: згадуємо ефектні виходи майбутньої королеви

Принцеса Уельська увійшла до списку найстильніших людей за версією британського Vogue як «вічна ікона стилю».

Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Британський журнал Vogue опублікував свій перший список найстильніших людей, у якому представлено 50 найвпливовіших британських ікон стилю. Видання називає цих людей «формувачами культури», які допомогли «вивести британську моду на світовий рівень».

Серед них і 43-річна принцеса Уельська, яка увійшла до категорії «Вічні натхненниці» поряд з Алексою Чанг, Сієнною Міллер, Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл та Вікторією Бекхем, пише People.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

«Будь-яка розмова про британський стиль була б неповною без згадки цих жінок, кожна з яких зробила свій внесок як мінімум в один (іноді кілька) знакових моментів у відносинах нації з модою», — повідомляє видання. «…Їхні гардероби зовсім різні, але в них є щось спільне: всі вони мають вплив, настільки ж стійкий, як і пізнаваний».

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Британський Vogue також зазначає, як «тиха підтримка принцеси Уельської може змінити траєкторію розвитку бренду».

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Згідно з численними джерелами, принцеса Кейт бере активну участь у процесі створення свого образу і робить більшу частину роботи сама, за допомогою свого персоналу, який координує обрані нею вбрання. Раніше ми повідомляли, що її стилістка Наташа Арчер покинула цю посаду раніше цього року.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

