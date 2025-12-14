Принцеса Уельська відвідала дуже особливий квітковий сад і поділилася відео з заходу

Принцеса Кейт / © Associated Press

У суботу ввечері принцеса Уельська здійснила незапланований особистий візит на підтримку благодійного фонду Royal Marsden Cancer Charity, який займається допомогою онкологічним хворим.

Сад, відкритий від 13 листопада до 16 грудня, закликає людей робити пожертвування та присвячувати троянди дорогим людям. Кейт присвятила свою троянду та поговорила з волонтерами, які допомагають підтримувати сад у робочому стані.

Принцеса Кейт / © Associated Press

На написі на її троянді йшлося: «На згадку про всіх тих, хто помер від раку».

В особистому посланні після свого візиту Кейт сказала:

«Дякую всім, хто зробив свій внесок у створення саду Ever After Garden, який збирає життєво важливі кошти для благодійної організації Royal Marsden Cancer Charity. Кожна квітка, кожне світло — це спогад, об’єднаний загальною любов’ю, пам’яттю та надією». Вона завершила повідомлення літерою «С» в опублікованому відео в Instagram.

© Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, у п’ятницю свекр Кейт — король Чарльз — заявив публічно, що його лікування раку буде скорочено в новому році.