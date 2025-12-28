ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
1 хв

Для чудового настрою: в український прокат вийшов перезапуск культової горор-франшизи "Анаконда"

Це шоста частина серії фільмів «Анаконда» та переосмислення оригінального фільму 1997 року.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джек Блек

Джек Блек

В український прокат вийшла пригодницька комедія «Анаконда» з Джеком Блеком і Полом Раддом у головних ролях.

Кадр із фільму

Кадр із фільму

Це не просто перезапуск культової франшизи, а свіжа, цікава абсурдно-кумедна історія про те, як божевільна мрія може перетворитися на справжню боротьбу за виживання.

Кадр із фільму

Кадр із фільму

Даг (Джек Блек) і Ґріфф (Пол Радд) — нерозлучні друзі з дитинства, яких об’єднує шалена мрія: відтворити свій улюблений фільм усіх часів — «легендарну» Анаконду. Криза середнього віку підштовхує їх нарешті ризикнути й вирушити в саме серце Амазонки, щоб розпочати знімання. Але веселий хаос на майданчику перетворюється на боротьбу за виживання, коли перед ними постає справжня гігантська анаконда. І стрічка, за яку вони готові «померти», може справді коштувати їм життя.

Кадр із фільму

Кадр із фільму

Дата публікації
Кількість переглядів
352
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie