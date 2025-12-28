Для чудового настрою: в український прокат вийшов перезапуск культової горор-франшизи "Анаконда"

Джек Блек

В український прокат вийшла пригодницька комедія «Анаконда» з Джеком Блеком і Полом Раддом у головних ролях.

Кадр із фільму

Це не просто перезапуск культової франшизи, а свіжа, цікава абсурдно-кумедна історія про те, як божевільна мрія може перетворитися на справжню боротьбу за виживання.

Кадр із фільму

Даг (Джек Блек) і Ґріфф (Пол Радд) — нерозлучні друзі з дитинства, яких об’єднує шалена мрія: відтворити свій улюблений фільм усіх часів — «легендарну» Анаконду. Криза середнього віку підштовхує їх нарешті ризикнути й вирушити в саме серце Амазонки, щоб розпочати знімання. Але веселий хаос на майданчику перетворюється на боротьбу за виживання, коли перед ними постає справжня гігантська анаконда. І стрічка, за яку вони готові «померти», може справді коштувати їм життя.

