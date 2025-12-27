ТСН у соціальних мережах

"Це було боляче": фаворитка глядачів Ірочка прокоментувала свій виліт з проєкту за крок до фіналу "Холостяка-14"

Дівчина зізналася, що участь у проєкті зробила її сильнішою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко

Вчора, 26 грудня, відбувся десятий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». За крок до фінального вибору головний герой Тарас Цимбалюк попрощався з 26-річною моделлю Іриною Пономаренко, яка була фавориткою більшості глядачів.

Після цього Ірина опублікувала в Instagram фото свого ніжного образу, у якому вона отримала від холостяка троянду минулого випуску. На дівчині була біла сукня-жакет, прикрашена білим пір’ям-боа.

Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко

Ірина також прокоментувала свій виліт з проєкту.

«Звісно, це було боляче. Є речі, про які не хочеться говорити. Цей проєкт зробив мене сильнішою. Я ще більше повірила в себе і, дивлячись на себе з екрана, я себе поважаю. Тільки я знаю всі ті моменти за кадром, і вони назавжди залишаться в моєму серці», — написала дівчина.

Пономаренко зазначила, що над шоу працюють харизматичні і сильні люди, яким вона вдячна за все. Вона також додала, що завдяки їм і проєкту вона побачила себе з усіх сторін і переконалась у тому, що вона сильна.

«Проєкт дійсно розкрив мене, розкрив мої грані, привив мені нові захоплення. Виявляється, я обожнюю екстрим і черпаю звідти натхнення та енергію.

А капелюшок та позивний «Іра шляпа» — і завдяки цьому всі знали, що це саме я. Памʼятаю, як дівчата намагались роздивитись моє лице, а я сиділа в засаді. І як вони розчарувалися, що під капелюшком саме я, а не кiкiмора. Дякую вам за цю можливість побачити себе справжню», — підсумувала Ірина.

