Чому "милі" відео з котиками та песиками — не такі вже й чудові

Відео з тваринами — наш щоденний антистрес. Кіт у капелюшку, пес, якого «розіграли» чи черговий TikTok-челендж — усе це збирає мільйони переглядів і лайків.

Чому «милі» відео з котиками та песиками — не такі вже й чудові / © Associated Press

Але нове дослідження, про яке розповіло видання Psychology Today, змушує подивитися на ці «невинні» ролики зовсім інакше.

Науковці дійшли висновку, що багато популярних відео з домашніми улюбленцями демонструють стрес, страх і навіть біль тварин, просто замасковані під гумор і розваги.

Що досліджували вчені

Команда дослідників проаналізувала 162 популярні відео з Instagram, TikTok та YouTube, у яких фігурували коти та собаки. Важливо розуміти, що це не були відео з відвертою жорстокістю, але у них простежувався потенційний ризик для життя тварин, аналізувалися поведінка, мова тіла та реакції тварин. Результати виявилися тривожними.

Страшні цифри

  • 53% відео — тварина перебувала під ризиком фізичної травми

  • 82% відео — собаки чи коти демонстрували ознаки сильного стресу

  • 33,8% — люди на відео вдавалися до того, що дослідники назвали «нападом або переслідуванням»

  • 27,6% — свідома провокація тварини

  • 16,6% — навмисне лякання

І все це — під соусом «жартів» та «розваг».

Які саме відео викликають найбільше питань

Науковці виокремили чотири типи контенту:

  1. Челенджі, які шкодять тваринам. Наприклад, «вдар собаку по задній лапі» чи «налякай кота». 85% таких відео — ризик травм, а 50% — тварина відчувала біль.

  2. Провокації «чутливих» улюбленців. Коли кота чи собаку навмисно доводять до реакції — для смішного кадру.

  3. «Просто для розваги». Саме тут найчастіше фігурують породи з генетичними проблемами.

  4. Антропоморфізація. Костюми, незручні аксесуари, обмеження рухів — усе це може бути стресом, навіть якщо має «милий» вигляд.

Мова тіла, яку ми не помічаємо

Більшість глядачів не вміють читати сигнали стресу у тварин. А вони дуже очевидні для фахівців.

У собак:

  • широко розкриті очі

  • притиснуті вуха

  • відвертання голови

  • «завмирання»

У котів:

  • напружена мордочка

  • притиснуті вуха

  • розширені зіниці

  • різкі рухи або завмирання

Те, що ми сприймаємо як «смішну реакцію», часто є страхом або дискомфортом.

Темна сторона «популярних порід»

Окрему увагу дослідники приділили тваринам із проблемною селекцією:

  • брахіцефальні породи (мопси, французькі бульдоги)

  • котики, у яких складені вушка — результат болісної хрящової мутації

Науковці без евфемізмів називають це «агонійним розведенням». Саме такі тварини найчастіше з’являються у «розважальних» відео, бо мають «особливо милий» вигляд.

Парадокс у тому, що відео з тваринами часто використовують як емоційний «детокс» після поганих новин. Але, як зазначають автори дослідження, гумористична подача відвертає від реальних ознак страждання тварини.Ми сміємося та не помічаємо болю.

Милі відео — це нормально. Страждання — ні. Немає нічого поганого у любові до котиків і песиків у соцмережах, але милота не повинна будуватися на страху чи болю. Наступного разу, коли відео здасться вам «кумедним», подивіться уважніше, кому насправді смішно в цій історії.

