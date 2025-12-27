Чому «милі» відео з котиками та песиками — не такі вже й чудові / © Associated Press

Реклама

Але нове дослідження, про яке розповіло видання Psychology Today, змушує подивитися на ці «невинні» ролики зовсім інакше.

Науковці дійшли висновку, що багато популярних відео з домашніми улюбленцями демонструють стрес, страх і навіть біль тварин, просто замасковані під гумор і розваги.

Що досліджували вчені

Команда дослідників проаналізувала 162 популярні відео з Instagram, TikTok та YouTube, у яких фігурували коти та собаки. Важливо розуміти, що це не були відео з відвертою жорстокістю, але у них простежувався потенційний ризик для життя тварин, аналізувалися поведінка, мова тіла та реакції тварин. Результати виявилися тривожними.

Реклама

Страшні цифри

53% відео — тварина перебувала під ризиком фізичної травми

82% відео — собаки чи коти демонстрували ознаки сильного стресу

33,8% — люди на відео вдавалися до того, що дослідники назвали «нападом або переслідуванням»

27,6% — свідома провокація тварини

16,6% — навмисне лякання

І все це — під соусом «жартів» та «розваг».

Які саме відео викликають найбільше питань

Науковці виокремили чотири типи контенту:

Челенджі, які шкодять тваринам. Наприклад, «вдар собаку по задній лапі» чи «налякай кота». 85% таких відео — ризик травм, а 50% — тварина відчувала біль. Провокації «чутливих» улюбленців. Коли кота чи собаку навмисно доводять до реакції — для смішного кадру. «Просто для розваги». Саме тут найчастіше фігурують породи з генетичними проблемами. Антропоморфізація. Костюми, незручні аксесуари, обмеження рухів — усе це може бути стресом, навіть якщо має «милий» вигляд.

Мова тіла, яку ми не помічаємо

Більшість глядачів не вміють читати сигнали стресу у тварин. А вони дуже очевидні для фахівців.

У собак:

Реклама

широко розкриті очі

притиснуті вуха

відвертання голови

«завмирання»

У котів:

напружена мордочка

притиснуті вуха

розширені зіниці

різкі рухи або завмирання

Те, що ми сприймаємо як «смішну реакцію», часто є страхом або дискомфортом.

Темна сторона «популярних порід»

Окрему увагу дослідники приділили тваринам із проблемною селекцією:

брахіцефальні породи (мопси, французькі бульдоги)

котики, у яких складені вушка — результат болісної хрящової мутації

Науковці без евфемізмів називають це «агонійним розведенням». Саме такі тварини найчастіше з’являються у «розважальних» відео, бо мають «особливо милий» вигляд.

Реклама

Парадокс у тому, що відео з тваринами часто використовують як емоційний «детокс» після поганих новин. Але, як зазначають автори дослідження, гумористична подача відвертає від реальних ознак страждання тварини.Ми сміємося та не помічаємо болю.

Милі відео — це нормально. Страждання — ні. Немає нічого поганого у любові до котиків і песиків у соцмережах, але милота не повинна будуватися на страху чи болю. Наступного разу, коли відео здасться вам «кумедним», подивіться уважніше, кому насправді смішно в цій історії.