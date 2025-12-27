- Дата публікації
Чому "милі" відео з котиками та песиками — не такі вже й чудові
Відео з тваринами — наш щоденний антистрес. Кіт у капелюшку, пес, якого «розіграли» чи черговий TikTok-челендж — усе це збирає мільйони переглядів і лайків.
Але нове дослідження, про яке розповіло видання Psychology Today, змушує подивитися на ці «невинні» ролики зовсім інакше.
Науковці дійшли висновку, що багато популярних відео з домашніми улюбленцями демонструють стрес, страх і навіть біль тварин, просто замасковані під гумор і розваги.
Що досліджували вчені
Команда дослідників проаналізувала 162 популярні відео з Instagram, TikTok та YouTube, у яких фігурували коти та собаки. Важливо розуміти, що це не були відео з відвертою жорстокістю, але у них простежувався потенційний ризик для життя тварин, аналізувалися поведінка, мова тіла та реакції тварин. Результати виявилися тривожними.
Страшні цифри
53% відео — тварина перебувала під ризиком фізичної травми
82% відео — собаки чи коти демонстрували ознаки сильного стресу
33,8% — люди на відео вдавалися до того, що дослідники назвали «нападом або переслідуванням»
27,6% — свідома провокація тварини
16,6% — навмисне лякання
І все це — під соусом «жартів» та «розваг».
Які саме відео викликають найбільше питань
Науковці виокремили чотири типи контенту:
Челенджі, які шкодять тваринам. Наприклад, «вдар собаку по задній лапі» чи «налякай кота». 85% таких відео — ризик травм, а 50% — тварина відчувала біль.
Провокації «чутливих» улюбленців. Коли кота чи собаку навмисно доводять до реакції — для смішного кадру.
«Просто для розваги». Саме тут найчастіше фігурують породи з генетичними проблемами.
Антропоморфізація. Костюми, незручні аксесуари, обмеження рухів — усе це може бути стресом, навіть якщо має «милий» вигляд.
Мова тіла, яку ми не помічаємо
Більшість глядачів не вміють читати сигнали стресу у тварин. А вони дуже очевидні для фахівців.
У собак:
широко розкриті очі
притиснуті вуха
відвертання голови
«завмирання»
У котів:
напружена мордочка
притиснуті вуха
розширені зіниці
різкі рухи або завмирання
Те, що ми сприймаємо як «смішну реакцію», часто є страхом або дискомфортом.
Темна сторона «популярних порід»
Окрему увагу дослідники приділили тваринам із проблемною селекцією:
брахіцефальні породи (мопси, французькі бульдоги)
котики, у яких складені вушка — результат болісної хрящової мутації
Науковці без евфемізмів називають це «агонійним розведенням». Саме такі тварини найчастіше з’являються у «розважальних» відео, бо мають «особливо милий» вигляд.
Парадокс у тому, що відео з тваринами часто використовують як емоційний «детокс» після поганих новин. Але, як зазначають автори дослідження, гумористична подача відвертає від реальних ознак страждання тварини.Ми сміємося та не помічаємо болю.
Милі відео — це нормально. Страждання — ні. Немає нічого поганого у любові до котиків і песиків у соцмережах, але милота не повинна будуватися на страху чи болю. Наступного разу, коли відео здасться вам «кумедним», подивіться уважніше, кому насправді смішно в цій історії.