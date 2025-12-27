- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
Святкова сирна закуска: рецепт смачного намащення
Ця закуска не тільки смачна, а й дуже красива, її можна легко сфотографувати для Instagram або прикрасити святковий стіл, щоб здивувати гостей.
Якщо ви хочете, щоб святковий стіл мав красивий вигляд, був смачним і при цьому легким у приготуванні, ця сирна закуска — саме те, що треба. Вона ніжна, ароматна та водночас елегантна — ідеальна для гостей та родинних вечорів, а про рецепт її приготування розповіли на сторінці nata.cooking.
Інгредієнти
- крем-сир
- 150 г
- твердий сир (Гауда, Чедер, Маасдам)
- 50–70 г
- волоські горіхи
- 50–70 г
- в’ялені томати
-
- часник
- ½ шт.
- зелень
-
- мелений перець
-
- зерна гранату
-
Приготування
У крем-сир додаємо натертий твердий сир, подрібнені волоські горіхи, нарізані в’ялені томати, часник, зелень і трохи меленого перцю.
Добре перемішану масу загортаємо у харчову плівку, формуємо кулю чи циліндр. Відправляємо у холодильник на 1–2 години, щоб сирна маса охолола та тримала форму.
Перед подачею прикрашаємо зернами гранату. Можна додати подрібнені горіхи або горіхи, змішані з журавлиною.
Ніжна текстура крем-сиру, пікантність твердого сиру, хрускіт горіхів та яскраві зерна гранату роблять цю страву маленьким шедевром навіть для тих, хто не любить довго стояти на кухні.