ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Святкова сирна закуска: рецепт смачного намащення

Ця закуска не тільки смачна, а й дуже красива, її можна легко сфотографувати для Instagram або прикрасити святковий стіл, щоб здивувати гостей.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
400 ккал
Сирна закуска до святкового столу instagram.com_nata.cooking

Сирна закуска до святкового столу instagram.com_nata.cooking / © Instagram

Якщо ви хочете, щоб святковий стіл мав красивий вигляд, був смачним і при цьому легким у приготуванні, ця сирна закуска — саме те, що треба. Вона ніжна, ароматна та водночас елегантна — ідеальна для гостей та родинних вечорів, а про рецепт її приготування розповіли на сторінці nata.cooking.

Інгредієнти

крем-сир
150 г
твердий сир (Гауда, Чедер, Маасдам)
50–70 г
волоські горіхи
50–70 г
в’ялені томати
часник
½ шт.
зелень
мелений перець
зерна гранату

Приготування

  1. У крем-сир додаємо натертий твердий сир, подрібнені волоські горіхи, нарізані в’ялені томати, часник, зелень і трохи меленого перцю.

  2. Добре перемішану масу загортаємо у харчову плівку, формуємо кулю чи циліндр. Відправляємо у холодильник на 1–2 години, щоб сирна маса охолола та тримала форму.

  3. Перед подачею прикрашаємо зернами гранату. Можна додати подрібнені горіхи або горіхи, змішані з журавлиною.

Ніжна текстура крем-сиру, пікантність твердого сиру, хрускіт горіхів та яскраві зерна гранату роблять цю страву маленьким шедевром навіть для тих, хто не любить довго стояти на кухні.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie