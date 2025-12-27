Святкова сирна закуска: рецепт смачного намащення

Сирна закуска до святкового столу instagram.com_nata.cooking / © Instagram

Якщо ви хочете, щоб святковий стіл мав красивий вигляд, був смачним і при цьому легким у приготуванні, ця сирна закуска — саме те, що треба. Вона ніжна, ароматна та водночас елегантна — ідеальна для гостей та родинних вечорів, а про рецепт її приготування розповіли на сторінці nata.cooking.

Інгредієнти крем-сир 150 г твердий сир (Гауда, Чедер, Маасдам) 50–70 г волоські горіхи 50–70 г в’ялені томати часник ½ шт. зелень мелений перець зерна гранату

Приготування

У крем-сир додаємо натертий твердий сир, подрібнені волоські горіхи, нарізані в’ялені томати, часник, зелень і трохи меленого перцю. Добре перемішану масу загортаємо у харчову плівку, формуємо кулю чи циліндр. Відправляємо у холодильник на 1–2 години, щоб сирна маса охолола та тримала форму. Перед подачею прикрашаємо зернами гранату. Можна додати подрібнені горіхи або горіхи, змішані з журавлиною.

Ніжна текстура крем-сиру, пікантність твердого сиру, хрускіт горіхів та яскраві зерна гранату роблять цю страву маленьким шедевром навіть для тих, хто не любить довго стояти на кухні.