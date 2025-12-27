Нові можливості та підтримка Всесвіту: шість знаків, яким пощастить у січні 2026 року

Шість знаків, яким пощастить у січні 2026 року

Січень розкривається нерівномірно, немов хвиля, яка спочатку піднімає одну частину зодіаку, а потім м’яко переносить потік добробуту до іншої, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Телець, Діва, Козоріг

Перші дві декади місяця належать земній стихії — Тельцям, Дівам і Козорогам, що підкреслює їхні природні якості: терпіння, практичність, уміння доводити розпочате до кінця. Їхня енергія в цей час резонує з космічним ритмом особливо точно.

Зусилля Тельців, Дів і Козорогів отримують відчутну підтримку, а обставини складаються так, ніби світ допомагає їм просуватися вперед, а потрібні можливості приходять вчасно. Вони відчувають, що ґрунт під ногами надійний, а вкладена праця починає приносити реальні плоди.

Земні знаки отримують шанс зміцнити свої позиції, завершити важливі етапи, закласти фундамент майбутніх досягнень. Їхні зусилля не залишаються непоміченими: все, що вони роблять, починає приносити віддачу швидше і відчутніше, ніж зазвичай.

У стосунках земні знаки відчувають тепло і підтримку: партнери стають уважнішими, розмови — глибшими, а спільні плани — реальнішими. У коханні стає більше взаємності.

У фінансах відкриваються можливості, які раніше здавалися недоступними або надто віддаленими. Січень приносить чіткість і вміння ухвалювати продумані рішення, бачити перспективу й обирати те, що дійсно приносить результат.

У роботі та кар’єрі з’являються завдання, що ведуть до зростання, або пропозиції, що відчиняють двері в більш перспективне майбутнє. Це час розвитку, визнання, зміцнення позицій і досягнення цілей, до яких представники земної стихії йшли довго і наполегливо.

ТЕЛЕЦЬ

Гроші приходять вчасно, з’являється додатковий дохід, робота рухається вперед, стосунки стають надійнішими. Ви відчуваєте, що стоїте на твердому ґрунті, і це відчуття дає сміливість планувати великі кроки.

Третя декада приносить зміну ритму: фокус зміщується на нові ідеї, навчання, зв’язки, проєкти, але фундамент, закладений на початку місяця, залишається міцним.

ДІВА

Для Дів січень починається з дивовижної ясності та структурування процесів. Ви бачите, що працює, а що пора відпустити. Ви в ресурсному стані — ваші зусилля помічають, ваші ідеї чують, ваші рішення виявляються точними.

У третій декаді енергія стає більш рухливою: з’являються нові напрямки, цікаві пропозиції, несподівані контакти. Це час, коли варто дозволити собі більше гнучкості та відкритості.

КОЗОРІГ

Козороги — головні фаворити перших двох декад. Люди йдуть назустріч, проєкти рухаються, рішення ухвалюються легко. Це період, коли можна брати на себе більше відповідальності — і отримувати за це гідну нагороду.

У третій декаді фокус зміщується в матеріальну сферу, ресурси, нові джерела доходу. Успіх залежить від дій, зроблених у перших двох декадах місяця.

Близнята, Терези, Водолій

Третя декада січня працює на Близнят, Терезів і Водоліїв. Простір навколо них оживає. Для цих знаків зодіаку відкриваються нові напрямки, ідеї та зв’язки. З’являється легкість у рішеннях, натхнення у взаєминах, несподівані шанси в роботі та фінансах.

Події прискорюються, люди виявляють інтерес, з’являються пропозиції, які вимагають гнучкості та сміливості. Повітряні знаки відчувають, що світ починає відгукуватися на їхню ініціативу, на їхню думку, на їхню здатність бачити нестандартні рішення. Це час, коли важливо не чекати, а діяти — і тоді талан буде поруч.

Третя декада січня для повітряних знаків — час, коли їхні природні якості стають ключем до успіху: гнучкість, швидкість мислення, уміння бачити перспективу, здатність з’єднувати людей та ідеї. Кожен знак отримує те, що йому потрібно саме зараз, щоб рухатися далі, рости, розкривати свій потенціал і входити в новий рік із відчуттям внутрішньої сили та чіткого напрямку.

Усе, що раніше здавалося туманним або невизначеним, починає вибудовуватися в зрозумілу лінію. Вони відчувають, що можуть більше, ніж думали, і що світ готовий підтримати їх у цьому русі.

У стосунки приходить свіжий вітер — бажання говорити, ділитися, будувати щось нове. У коханні повітряні знаки отримують більше легкості та взаєморозуміння.

У фінансах відкриваються можливості, пов’язані з технологіями, комунікаціями, творчими проєктами, соціальними зв’язками. З’являються ідеї, які можуть змінити фінансову траєкторію на весь рік.

У кар’єрі — шанс виявити себе, вийти на новий рівень, показати свої ідеї тим, хто готовий їх почути.

ВОДОЛІЙ

Для Водоліїв січень розкривається поступово, але до третьої декади перетворюється на справжній стартовий трамплін. Сонце, Марс, Меркурій, Венера і Плутон у вашому знаку створюють потужний потік оновлення.

У цей період з’являється більше легкості та взаємного інтересу у сфері особистих і ділових взаємин, що створює відчуття природного тяжіння і відкриває простір для нових емоцій. Знання, комунікації та технології стають джерелом доходу, даючи змогу використовувати свої навички максимально ефективно. Усе це складається в єдиний потік, у якому важливо не відкладати ініціативу — саме дія стає тим фактором, який притягує удачу ближче.

БЛИЗНЯТА

Близнята входять у третю декаду січня з відчуттям, що світ нарешті починає відповідати на їхню ініціативу. З’являються нові контакти, пропозиції, ідеї, які вимагають швидкості та гнучкості — і це саме ваша стихія.

Ви відчуваєте прилив сил, ідей, натхнення. З’являються нові можливості в роботі, несподівані пропозиції, цікаві люди. Це час, коли можна змінювати стратегію, пробувати нове, виходити на інший рівень.

ТЕРЕЗИ

Для Терезів третя декада січня приносить рух, натхнення і нові перспективи. Ви відчуваєте, що простір навколо стає живішим: люди виявляють інтерес, з’являються нові проєкти, посилюється творчий потік.

Це час, коли ваші природні якості — дипломатичність, естетика, вміння бачити баланс — стають ключем до успіху. Кожен представник знака Терези отримує своє — в потрібний момент і в потрібній формі.