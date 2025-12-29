"Маю надію, що більше не побачу цей монтаж": переможниця "Холостяка-14" відповіла підписникам

Надін Головчук

Реклама

Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — вийшла на зв’язок зі своїми підписниками в Instagram.

Дівчина опублікувала у Stories відео з прикрашеною ялинкою та написала текст зі словами подяки тим, хто за неї вболівав і підтримував. Головчук також заінтригувала, що має багато про що розповісти. Крім того, вона потішилася, що більше не бачитиме монтаж проєкту, натякаючи на те, що в шоу показали іншу реальність.

«Мої любі, я вдячна за вітання і підтримку, це те, чого не вистачало на проєкті. Є багато про що говорити, буде цікаво… Тепер тільки зібрати всі думки в купу та придумати, як вивільнити все, точніше, в якому ключі. Тішуся, що більше (маю надію) не побачу цей монтаж. Тепер тільки поповнювати ресурс, а не витрачати його», — написала Надін.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми розглянули образ Надін Головчук на фінальній церемонії.