ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
556
Час на прочитання
2 хв

"Обіймаю тебе, моя хороша": Тарас Цимбалюк звернувся до фіналістки "Холостяка" Анастасії, яку не обрав

Актор здивував користувачів Мережі своїм коментарем під дописом Анастасії Половинкіної.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна

Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна

Ми вже писали про те, що фіналістка реалітішоу «Холостяк-14» — 31-річна проєктна менеджерка Анастасія Половинкіна — зробила в Instagram допис, у якому прокоментувала відмову Тараса Цимбалюка у фіналі.

Дівчина зізналася, що їй було дуже боляче від того, що актор її не обрав. Але, попри це, Анастасія подякувала Цимбалюку і додала, що з вдячністю прийняла його вибір.

«І окремо хочу подякувати ТОБІ — @taras.tsymbaliuk за розмови, за жарти, за те, що дав зрозуміти, якою я можу бути ніжною поряд з чоловіком. Це була дійсно „фантомна зустріч“. Вже зараз я приймаю твій вибір з вдячністю! Нехай всі знайдуть те, що шукають», — написала Половинкіна.

Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна

Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна

Тарас, своєю чергою, ніжно прокоментував допис Анастасії.

«Обіймаю тебе, моя хороша! Ти все знаєш і відчуваєш», — написав Цимбалюк, додавши сердечко.

Підписники Анастасії не втримались і залишили чимало невдоволених коментарів під його словами: «Тарасе, ти вчора розбив серце всім жінкам, які дивилися проєкт. У нас у всіх за Настю болить», «Всі ви чоловіки однакові», «Іди біполярку лікуй!», «Пу пу пу Тарасік, ну ти канєшно і вчудив. Якщо в пʼятницю ти не скажеш,. що ти з Настею, то тобі просто не має дальше шо робити, тебе всі жінки зʼїдять», «Цимбалюк нею погрався, а вона закохалася», «Ніколи не пишу коментарі. Але ми всі бачили ваші почуття… Тож навіщо ви зробили той вибір? Чи це було суто шоу і нічого особистого? Очі не брешуть. Ніхто не зрозумів того вибору».

Нагадаємо, переможниця «Холостяка-14» Надін Головчук показала фото з Тарасом Цимбалюком.

Дата публікації
Кількість переглядів
556
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie