"Обіймаю тебе, моя хороша": Тарас Цимбалюк звернувся до фіналістки "Холостяка" Анастасії, яку не обрав

Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна

Ми вже писали про те, що фіналістка реалітішоу «Холостяк-14» — 31-річна проєктна менеджерка Анастасія Половинкіна — зробила в Instagram допис, у якому прокоментувала відмову Тараса Цимбалюка у фіналі.

Дівчина зізналася, що їй було дуже боляче від того, що актор її не обрав. Але, попри це, Анастасія подякувала Цимбалюку і додала, що з вдячністю прийняла його вибір.

«І окремо хочу подякувати ТОБІ — @taras.tsymbaliuk за розмови, за жарти, за те, що дав зрозуміти, якою я можу бути ніжною поряд з чоловіком. Це була дійсно „фантомна зустріч“. Вже зараз я приймаю твій вибір з вдячністю! Нехай всі знайдуть те, що шукають», — написала Половинкіна.

Тарас, своєю чергою, ніжно прокоментував допис Анастасії.

«Обіймаю тебе, моя хороша! Ти все знаєш і відчуваєш», — написав Цимбалюк, додавши сердечко.

Підписники Анастасії не втримались і залишили чимало невдоволених коментарів під його словами: «Тарасе, ти вчора розбив серце всім жінкам, які дивилися проєкт. У нас у всіх за Настю болить», «Всі ви чоловіки однакові», «Іди біполярку лікуй!», «Пу пу пу Тарасік, ну ти канєшно і вчудив. Якщо в пʼятницю ти не скажеш,. що ти з Настею, то тобі просто не має дальше шо робити, тебе всі жінки зʼїдять», «Цимбалюк нею погрався, а вона закохалася», «Ніколи не пишу коментарі. Але ми всі бачили ваші почуття… Тож навіщо ви зробили той вибір? Чи це було суто шоу і нічого особистого? Очі не брешуть. Ніхто не зрозумів того вибору».

Нагадаємо, переможниця «Холостяка-14» Надін Головчук показала фото з Тарасом Цимбалюком.