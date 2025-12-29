ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
473
Час на прочитання
2 хв

Багатодітний батько Анатолій Анатоліч здивував, чому в нього немає броні від мобілізації

Шоумен зізнався, що має конфлікт із ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український інтерв'юер та ведучий Анатолій Анатоліч, який є батьком трьох дітей, здивував, що в нього зараз немає броні від мобілізації.

Шоумен на YouTube-каналі "Радіо Люкс" зізнався, що нині є невиїзним. Це при тому, що ведучий є багатодітним батьком, тож за законом має право на бронь. Проте, за словами Анатолія Анатоліча, щоб отримати бронь, треба зібрати низку документів та віднести до ТЦК, і цю процедуру повторювати кожні три місці.

"Я зараз невиїзний. У мене немає зараз броні. Все одно я маю зібрати документи, і кожні три місяці маю це робити. Можливо, я отримаю знову цю відстрочку. Я насправді пів року, а то й більше, на рік не маю цієї відстрочки. У моєму випадку так. Мене там не люблять, бо я сварюсь постійно", - пояснив шоумен.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Ба більше, в Анатолія Анатоліча свого часу був конфлікт із ТЦК, що він навіть викликав поліцію. Проте у подробиці інтерв'юер вдаватися не став. Ведучий лиш наголосив, що розуміє необхідність мобілізації. Однак шоумена обурює те, як працює ТЦК.

"Я викликав поліцію з формулюванням, що мене виганяють з ТЦК. Мені кажуть, що нас зазвичай викликають, коли людей забирають туди. Але в мене інша історія. ТЦК – це насправді, як зараз все воно сформовано, це жахливо. Мені не подобається підхід до роботи ТЦК. Я розумію, що є мобілізаційні питання, але як це працює – просто треш", - поділився ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч видав подробиці особистого життя співачки Світлани Лободи. Ведучий розповів про чоловіка виконавиці та як із ним познайомився.

Дата публікації
Кількість переглядів
473
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie