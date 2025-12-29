Багатодітний батько Анатолій Анатоліч здивував, чому в нього немає броні від мобілізації

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український інтерв'юер та ведучий Анатолій Анатоліч, який є батьком трьох дітей, здивував, що в нього зараз немає броні від мобілізації.

Шоумен на YouTube-каналі "Радіо Люкс" зізнався, що нині є невиїзним. Це при тому, що ведучий є багатодітним батьком, тож за законом має право на бронь. Проте, за словами Анатолія Анатоліча, щоб отримати бронь, треба зібрати низку документів та віднести до ТЦК, і цю процедуру повторювати кожні три місці.

"Я зараз невиїзний. У мене немає зараз броні. Все одно я маю зібрати документи, і кожні три місяці маю це робити. Можливо, я отримаю знову цю відстрочку. Я насправді пів року, а то й більше, на рік не маю цієї відстрочки. У моєму випадку так. Мене там не люблять, бо я сварюсь постійно", - пояснив шоумен.

Анатолій Анатоліч

Ба більше, в Анатолія Анатоліча свого часу був конфлікт із ТЦК, що він навіть викликав поліцію. Проте у подробиці інтерв'юер вдаватися не став. Ведучий лиш наголосив, що розуміє необхідність мобілізації. Однак шоумена обурює те, як працює ТЦК.

"Я викликав поліцію з формулюванням, що мене виганяють з ТЦК. Мені кажуть, що нас зазвичай викликають, коли людей забирають туди. Але в мене інша історія. ТЦК – це насправді, як зараз все воно сформовано, це жахливо. Мені не подобається підхід до роботи ТЦК. Я розумію, що є мобілізаційні питання, але як це працює – просто треш", - поділився ведучий.

