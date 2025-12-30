27-летний блогер Дмитрий Варварук разводится с женой после 11 лет отношений

Дмитрий Варварук с бывшей женой и сыном / © instagram.com/dima_varvaruk

Реклама

Известный франковский блогер-миллионник, продюсер, певец Дмитрий Варварук разводится с женой Яной.

Об этом супруги сообщили в совместном посте в Instagram. В общем, пара находилась в отношениях в течение 11 лет, из которых более трех - в браке. За это время они вместе преодолели немало трудностей, разделили много приятных моментов, росли вместе и строили совместную жизнь. Однако 29 декабря супруги неожиданно объявили о разводе.

"11 лет. Очень длинный отрезок из жизни. Очень сильная история первой любви, которая годами проходила через различные трудности, невероятная сила чувств, которые долго двигали нас вперед несмотря на все. Мы вместе росли, вместе строили для себя ту жизнь, которая у нас есть сейчас. Но как вы поняли - этой истории пришел конец", - говорится в сообщении.

Реклама

Дмитрий Варварук с бывшей женой / © instagram.com/dima_varvaruk

Причину развода пара не сообщает. Вместо этого Яна и Дмитрий уверяют, что и в дальнейшем будут поддерживать связь в вопросах, что касаются общего двухлетнего сына Марка. Бывшие супруги уверяют, что ребенок сейчас для них в приоритете.

"Нашим самым большим общим достижением остается Марко. И мы оба хотим, чтобы он рос в спокойствии, с двумя присутствующими и ответственными родителями. Поэтому мы остаемся командой во всем, что касается его", - подытожили супруги.

Дмитрий Варварук с бывшей женой и сыном / © instagram.com/dima_varvaruk

Отметим, летом 2022 года Дмитрий Варварук женился на Яне. Уже 25 января 2023-го у пары родился общий сын Марко. Сейчас же они объявили о разрыве.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто из звезд развелся в 2025 году. Немало знаменитостей со скандалом расторгли брак.