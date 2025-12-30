ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Позував у білизні: Тарас Цимбалюк похизувався оголеним торсом

Актор пікантним фото розбурхав уяву шанувальниць.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

І поки ми чекаємо на постшоу проєкту «Холостяк», щоб дізнатися подальшу долю стосунків Тараса Цимбалюка і його обраниці, він тішить підписників соцмережі гарячим контентом. Актор опублікував в Instagram свої пікантні селфі, які не залишили байдужими його прихильниць.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

На фото Цимбалюк позував у білизні — у чорних боксерах. Актор похизувався оголеним накачаним торсом і татуюваннями. Тарас перебуває у чудовій фізичній формі.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Нагадаємо, тарас Цимбалюк одразу після фіналу реалітішоу «Холостяк» показав спільне фото з Надін Головчук, яку обрав у фіналі.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie