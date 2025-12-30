Позував у білизні: Тарас Цимбалюк похизувався оголеним торсом

Тарас Цимбалюк

І поки ми чекаємо на постшоу проєкту «Холостяк», щоб дізнатися подальшу долю стосунків Тараса Цимбалюка і його обраниці, він тішить підписників соцмережі гарячим контентом. Актор опублікував в Instagram свої пікантні селфі, які не залишили байдужими його прихильниць.

На фото Цимбалюк позував у білизні — у чорних боксерах. Актор похизувався оголеним накачаним торсом і татуюваннями. Тарас перебуває у чудовій фізичній формі.

Нагадаємо, тарас Цимбалюк одразу після фіналу реалітішоу «Холостяк» показав спільне фото з Надін Головчук, яку обрав у фіналі.