Позував у білизні: Тарас Цимбалюк похизувався оголеним торсом
Актор пікантним фото розбурхав уяву шанувальниць.
І поки ми чекаємо на постшоу проєкту «Холостяк», щоб дізнатися подальшу долю стосунків Тараса Цимбалюка і його обраниці, він тішить підписників соцмережі гарячим контентом. Актор опублікував в Instagram свої пікантні селфі, які не залишили байдужими його прихильниць.
На фото Цимбалюк позував у білизні — у чорних боксерах. Актор похизувався оголеним накачаним торсом і татуюваннями. Тарас перебуває у чудовій фізичній формі.
Нагадаємо, тарас Цимбалюк одразу після фіналу реалітішоу «Холостяк» показав спільне фото з Надін Головчук, яку обрав у фіналі.