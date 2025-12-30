Няня дітей принца Вільяма та принцеси Кейт отримає спеціальну нагороду: що відомо

Марія Тереза ​​Борралло / © Getty Images

Марія стала нянею принца Джорджа — первістка Кейт та Вільяма — 2014 року. Через багато років роботи на сім’ю Уельських жінка увійшла до новорічного списку нагороджених та отримає Королівську Вікторіанську срібну медаль заслуги перед сім’єю.

Марія Тереза ​​Борралло з принцом Джорджем / © Getty Images

Пройшовши навчання у престижному Норландському коледжі, ця спеціалістка з догляду за дітьми, яка народилася в Іспанії, працює з парою як у приватному житті, так і під час публічних заходів. 2018 року її бачили в характерній коричнево-білій уніформі Норландського коледжу, коли вона доглядала принца Джорджа і принцесу Шарлотту під час весілля Піппи Міддлтон 2017 року, пише Hello!.

Марія Тереза Борралло з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images

А зовсім нещодавно її бачили на задньому сидінні автомобіля принца Вільяма, тоді як Шарлотта їхала на передньому сидінні, повертаючись із різдвяного обіду короля Чарльза та королеви Камілли у Букінгемському палаці.

У новорічному списку нагород особливо вшановуються люди по всій Великій Британії (і деяких країнах Співдружності) з різних сфер діяльності — від мистецтва до спорту та благодійності — за видатні заслуги та досягнення.