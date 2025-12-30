ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Няня дітей принца Вільяма та принцеси Кейт отримає спеціальну нагороду: що відомо

Багаторічна няня принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї — Марія Тереза ​​Борралло — номінована на спеціальну нагороду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Марія Тереза ​​Борралло

Марія Тереза ​​Борралло / © Getty Images

Марія стала нянею принца Джорджа — первістка Кейт та Вільяма — 2014 року. Через багато років роботи на сім’ю Уельських жінка увійшла до новорічного списку нагороджених та отримає Королівську Вікторіанську срібну медаль заслуги перед сім’єю.

Марія Тереза ​​Борралло з принцом Джорджем / © Getty Images

Марія Тереза ​​Борралло з принцом Джорджем / © Getty Images

Пройшовши навчання у престижному Норландському коледжі, ця спеціалістка з догляду за дітьми, яка народилася в Іспанії, працює з парою як у приватному житті, так і під час публічних заходів. 2018 року її бачили в характерній коричнево-білій уніформі Норландського коледжу, коли вона доглядала принца Джорджа і принцесу Шарлотту під час весілля Піппи Міддлтон 2017 року, пише Hello!.

Марія Тереза Борралло з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images

Марія Тереза Борралло з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images

А зовсім нещодавно її бачили на задньому сидінні автомобіля принца Вільяма, тоді як Шарлотта їхала на передньому сидінні, повертаючись із різдвяного обіду короля Чарльза та королеви Камілли у Букінгемському палаці.

У новорічному списку нагород особливо вшановуються люди по всій Великій Британії (і деяких країнах Співдружності) з різних сфер діяльності — від мистецтва до спорту та благодійності — за видатні заслуги та досягнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie