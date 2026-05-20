Дантес покепкував з Гайтани після зникнення допису-виправдання та публічно висміяв ситуацію

Гайтана та Володимир Дантес

Український співак Володимир Дантес жорстко висміяв виправдання Гайтани після скандалу з гонораром у 20 тисяч євро за благодійний концерт для ЗСУ.

Історія довкола артистки продовжує набирати обертів. Після заяви стендапера Антона Тимошенка про захмарний гонорар для виступу на благодійному заході соцмережі буквально вибухнули обговореннями. Згодом стало відомо, що йшлося саме про Гайтану. Співачка спробувала пояснити ситуацію та заявила, що нібито не знала про збір для військових. Водночас вона оприлюднила листування свого концертного директора, яке лише підлило олії у вогонь. А невдовзі допис із виправданнями взагалі зник із її сторінки.

На тлі скандалу не змовчав і Дантес. Співак спершу написав коментар зірці, проте відповідь отримав досить критичну. А згодом, після зникнення допису Гайтани, артист із притаманною йому іронією розповів, що вирішив особисто написати співачці та запропонувати їй благодійний дует із гуртом Badstreetboys, який активно збирає кошти для українських захисників.

«Розписав, хто ми і що робили. Думаю, зараз все буде ок. Чекаю», — саркастично прокоментував співак.

Допис Дантеса

У складі Badstreetboys разом із Дантесом виступають Антон Тимошенко, волонтер і гуморист Василь Байдак, комік Слава Кедр та Олег Свищ. Колектив регулярно проводить благодійні виступи та збирає великі суми на потреби ЗСУ. Саме тому реакція Дантеса швидко розлетілася мережею та викликала хвилю нових обговорень.

Тим часом користувачі соцмереж продовжують критикувати як саму артистку, так і її команду. У коментарях пишуть, що Гайтана нібито почала блокувати людей за незручні запитання та критику. Ба більше, з’явилися й інші організатори благодійних заходів, які заявили про схожі відповіді від менеджменту співачки. Щоправда, в одному з випадків ішлося вже не про 20 тисяч євро, а про «скромніші» вісім.

«Ситуація стає дедалі дивнішою, бо що більше пояснень — то більше запитань», — пишуть користувачі в Мережі.

Коментарі користувачів Threads під дописом Дантеса

