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До конца текущей недели в Украине ожидается резкое изменение погоды. Столбики термометров будут постепенно ползти вверх, и уже на выходных в большинстве регионов страны будет царить жаркая погода. Однако сильное потепление будет сопровождаться опасными метеорологическими явлениями: периодическими дождями, грозами и градом.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича.

В четверг, 18 июня, ночь пройдет без существенных осадков, в отдельных районах возможен только слабый туман. Однако уже днем ситуация изменится: в западных, северных областях и на крайнем востоке страны пройдут дожди с грозами. Синоптики предупреждают о возможном граде и шквалистом ветре со скоростью до 20 м/с.

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Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 °С, а на юге Украины и в Крыму местами воздух прогреется до +30 °С.

Где ждать непогоды 19 июня

В пятницу, 19 июня, ночью осадки следует ожидать жителям северных и северо-восточных областей. В дневные часы небольшие дожди охватят большую часть территории Украины, за исключением южных регионов. Местами будут фиксироваться грозы и мелкий град.

Ветер в этот день будет умеренным, 5-10 м/с. Ночная температура будет колебаться в пределах +12…+18 °С, днем ожидается +23…+28 °С. В то же время в южных и западных областях начнется сильный прогрев — там разогреет до +27…+32 °С.

Пик летнего зноя и ливня 20 июня

Суббота 20 июня принесет кратковременные дожди ночью в юго-восточную часть страны. Днем мощные грозовые ливни накроют Левобережье Украины. В этих регионах местами прогнозируется град и опасные шквалы со скоростью 17-22 м/с.

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Показатели температуры ночью составят +12…+17 °С, днем будет держаться на уровне +23…+28 °С. В южных и западных областях погода станет по-настоящему жаркой: столбики термометров подскочат до +28…+33 °С.

Похолодание на востоке: погода 21 июня

В конце недели в воскресенье, 21 июня, на большей части территории Украины установится переменная облачность, а осадки полностью прекратятся. Исключением станет только восточная часть страны — там пройдут дожди, которые днем местами будут значительными.

Ветер ожидается со скоростью 5-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +10…+16 °С, днем на большинстве территорий будет комфортно — +23…+28 °С. В то же время в восточных областях произойдет ощутимое снижение температуры до +18…+23 °С.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, июнь в Украине проходит под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы, которую с северо-запада приносит глубокий циклон SABINA. С пятницы в разных регионах страны наблюдаются ливневые дожди и грозы.

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К слову, на Европу надвигается экстремальная жара. В Италии и Испании температура воздуха уже достигает +36–37°C, а в Польше после длительного похолодания ожидается до +43°C. Синоптики предупреждают, что сильная жара охватит значительную территорию и продлится долго, особенно между 19 и 22 июня.

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