Суд в Гааге запросил ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАСа: детали

Подозреваемым инкриминируется совершение военных преступлений и преступлений против человечности на территории Израиля и Сектора Газы.

Карим Хан, прокурор суда в Гааге, выступил с ходатайством о выдаче ордеров на арест лидеров Израиля и ХАМАСа. В частности, речь идет о премьер-министре Израиля Биньямина Нетаньяху, министре обороны Йоаве Галанте, руководителях ХАМАСа Яхье Синваре, Мухаммеде ад-Дейфе и Исмаиле Хания.

Об этом говорится в обращении МКС.

По словам прокурора, это заявление является результатом независимого и беспристрастного расследования.

"Мое управление без колебаний подаст новые заявления на получение ордеров на арест, если и когда мы признаем, что порог реалистической перспективы осуждения достигнут. Я повторяю свой призыв ко всем сторонам нынешнего конфликта соблюдать закон прямо сейчас", — подчеркнул Хан.

Ранее в день "инаугурации" Путина в Гааге устроили символическую акцию "Тюрьма, а не Кремль". Так, напротив Международного суда ООН в Гааге установили фигуру Владимира Путина в кандалах и тюремной робе.

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