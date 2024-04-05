Трибунал для Путина может быть создан уже в этом году – еврокомиссар

С июля 2023 года международная команда прокуроров анализирует улики, переданные разными странами в базу данных, которая была создана специально для этого при Евроюсте.
Спецтрибунал для правящей верхушки России с большой долей вероятности будет создан до конца 2024 года.
Об этом сообщил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс в комментарии DW.
"Рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы", – рассказал он.
Нидерланды предложили провести спецтрибунал в Гааге. С июля 2023 года международная команда прокуроров анализирует улики, переданные разными странами в базу данных, которая была создана специально для этого при Евроюсте. Дело впоследствии будет передано в спецтрибунал.
Сдвинулась с мертвой точки и дискуссия об использовании замороженных на Западе суверенных активов РФ: 44 страны поддержали рассмотрение этого вопроса. Ранее речь шла только об использовании доходов от этих активов, но не самих средств.
Всего в мире заморожено около 300 млрд евро суверенных активов Центробанка РФ, причем большая их часть – на территории Евросоюза. В частности, от ЕС ожидают решение о передаче Киеву сверхприбыли от них – около 3 мрлд евро в год.
Напомним, за преступление агрессии России против Украины трибунал должен привлечь к ответственности ориентировочно 20 представителей политического и военного руководства РФ.
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