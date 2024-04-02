Практического прогресса нет: Кулеба – о спецтрибунале по преступлению агрессии

Дмитрий Кулеба назвал вопрос создания специального трибунала самым сложным, поскольку, по его словам, столкнулись две разные концепции будущего трибунала.

Вопрос создания специального трибунала по поводу преступления агрессии России является единственным, в котором не достигнут практического прогресса.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам перед началом конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД назвал вопрос создания специального трибунала самым сложным, поскольку, по его словам, столкнулись две разные концепции будущего трибунала.

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"Одни считают, что следует запускать трибунал прямо сейчас, без решения юридических вопросов, создать трибунал, который не сможет судить лично президента Путина и еще двух человек. Другая группа считает, что пока этот вопрос не решен, нет смысла запускать трибунал", – отметил Кулеба.

"Это единственный вопрос, где нет какого-либо практического прогресса, а продолжается дискуссия по параметрам трибунала", – сказал он, отметив, что ожидает насыщенную и проблемную дискуссию по этой теме.

"Во всех других вопросах мы перешли в практические фазы, выдаются ордеры на арест Международного уголовного суда, запускается работа компенсационного механизма, группа прокуроров здесь, в Гааге, собирает доказательства совершения преступления агрессии и готовит обвинения, но собственно еще нет места, куда это обвинение подать. Это последний элемент, который нам нужно решить, и сегодня мы, в частности, будем об этом говорить", – уточнил министр.

Напомним, за преступление агрессии России против Украины трибунал должен привлечь к ответственности ориентировочно 20 представителей политического и военного руководства РФ.

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