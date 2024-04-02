Практичного прогресу немає: Кулеба – про спецтрибунал щодо злочину агресії

Дмитро Кулеба назвав питання створення спеціального трибуналу найскладнішим, оскільки, за його словами, зіштовхнулися дві різні концепції майбутнього трибуналу.
Питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії є єдиним, у якому не досягнуто практичного прогресу.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив журналістам перед початком конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі, повідомляє "Європейська правда".
Очільник МЗС назвав питання створення спеціального трибуналу найскладнішим, оскільки, за його словами, зіштовхнулися дві різні концепції майбутнього трибуналу.
"Одні вважають, що варто запускати трибунал просто зараз, без вирішення юридичних питань, створити трибунал, який не зможе судити особисто президента Путіна і ще двох людей. Інша група вважає, що поки це питання не вирішене, немає сенсу запускати трибунал", – зазначив Кулеба.
"Це єдине питання, де немає якогось практичного прогресу, а продовжується дискусія щодо параметрів трибуналу", – сказав він, зазначивши, що очікує насичену і проблемну дискусію з цієї теми.
"В усіх інших питаннях ми перейшли у практичні фази, видаються ордери на арешт Міжнародного кримінального суду, запускається робота компенсаційного механізму, група прокурорів тут, у Гаазі, збирає докази вчинення злочину агресії та готує обвинувачення, але, власне, ще немає місця, куди це обвинувачення подати. Це останній елемент, який нам потрібно вирішити, і сьогодні ми, зокрема, будемо про це говорити", – уточнив міністр.
Нагадаємо, за злочин агресії Росії проти України трибунал має притягнути до відповідальності орієнтовно 20 представників політичного і військового керівництва РФ.
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