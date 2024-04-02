У Харкові відкрилися два Центри рекрутингу до ЗСУ (фото)

В центрі можна дізнатися про вакансії не лише в ЗСУ, а й у Нацгвардії, Держприкордонслужбі – загалом системі Сил оборони.

У Харкові 2 квітня розпочали роботу два Центри рекрутингу української армії. Там можна ознайомитися з повним переліком вакансій та, за бажанням, обрати ту посаду і військову частину, де людина себе бачить.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рекрутинговий центр – це фактично цивільний консультативно-інформаційний офіс, куди людина може прийти та дізнатися про повний перелік вакансій. Йдеться не тільки про ЗСУ, а й про Нацгвардію, Держприкордонслужбу – загалом про систему Сил оборони України.

"Вакансії різноманітні, оскільки зараз армія є найбільшим роботодавцем у державі. Це і кухар, і водій, і ремонтник, і фінансист, і медик, і звісно ж, є ті спеціальності, які звитяжно беруть участь у найгарячіших боях", – поінформував Синєгубов.

У центрі рекрут може проконсультуватися, а потім, за бажанням, обрати ті посаду і військову частину, де хоче служити.

Голова ОВА зазначив, що також діє система повноцінної підготовки майбутніх військових.

"Важливо: у рекрутинговому центрі не вручають повісток і не збирають особисті дані без згоди й потреби", – наголосив Синєгубов.

Він додав, що ця ініціатива є продовженням реформи системи набору до війська.

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Центр рекрутингу української армії в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Центр рекрутингу української армії в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Центр рекрутингу української армії в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Центр рекрутингу української армії в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, в лютому 2024 року у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу до армії. Там можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у війську, а також поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію.

Окрім того, в березні рекрутинговий центр української армії розпочав свою роботу і в Запоріжжі.

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