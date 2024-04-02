В Харькове открылись два Центра рекрутинга в ВСУ (фото)

В центре можно узнать о вакансиях не только в ВСУ, но и в Нацгвардии, Госпогранслужбе – в целом системе Сил обороны.

В Харькове 2 апреля начали работу два Центра рекрутинга украинской армии. Там можно ознакомиться с полным перечнем вакансий и, по желанию, избрать ту должность и воинскую часть, где человек себя видит.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Рекрутинговый центр – это фактически гражданский консультативно-информационный офис, куда человек может прийти и узнать полный список вакансий. Речь идет не только об ВСУ, но и о Нацгвардии, Госпогранслужбе – в целом системе Сил обороны Украины.

"Вакансии разнообразные, поскольку сейчас армия является крупнейшим работодателем в государстве. Это и повар, и водитель, и ремонтник, и финансист, и медик, и, конечно же, есть те специальности, которые участвуют в самых горячих боях", — проинформировал Синегубов.

В центре рекрут может проконсультироваться, а затем, по желанию, избрать те должность и воинскую часть, где он хочет служить.

Глава ОВА отметил, что также действует система полноценной подготовки будущих военных.

"Важно: в рекрутинговом центре не вручают повесток и не собирают личные данные без согласия и надобности", — подчеркнул Синегубов.

Он добавил, что эта инициатива является продолжением реформы системы набора в армию.

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Центр рекрутинга украинской армии в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Центр рекрутинга украинской армии в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Центр рекрутинга украинской армии в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Центр рекрутинга украинской армии в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, в феврале 2024 года во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в армию. Там можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в армии, а также пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию.

Кроме того, в марте рекрутинговый центр украинской армии начал свою работу и в Запорожье.

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