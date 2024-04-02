Вы делали неправильно: как быстро и эффективно убрать в квартире

В каждом доме или квартире невозможно нормально жить без уборки. Кто-то наводит порядки каждый день, кто-то раз в неделю. Однако многие любят чистоту, но не любят заниматься уборкой.

С чего начать, как не потратить на уборку весь исходящий, почему процесс растягивается на часы – в материале Home Maid Better.

Включите хорошую музыку и начните

Осмотрите помещение, которое хотите убрать. Оглянитесь вокруг и найдите, нет ли каких-нибудь серьезных проблем, которые следует решить. Даже пятно от вина на коврике, перхоть домашнего любимца на стуле или след от кольца на чашке привлекут ваше внимание.

Уберите ненужные вещи

Посмотрите на свое пространство или пройдитесь по нему, уберите предметы, которых там не должно быть или ненужны. Это может быть обувь в прихожей, мокрые полотенца или использованные тарелки и приборы на обеденном столе. Отнесите все неуместные вещи на их место. Что касается избавления от вещей, помните, если они не являются красивыми, полезными или значимыми, им не место в вашем доме.

Пыль на поверхностях

Возьмите пылесос, чтобы убрать пыль. Некоторые места труднодоступны, но именно там со временем собирается больше пыли, чем в других. Пропыленосые подушки и одеяла. Используйте пылесос или тряпку без ворса и протрите все поверхности.

Проведите пальцами по всем поверхностям, проверяя, нет ли пыли. Перед тем, как вытирать пыль, пропылососьте, так как пыль может снова осесть на запыленных поверхностях. На этом этапе очистите пятна от воды из смесителей, раковин, кафеля в ванной комнате и унитаза, используя соответствующие инструменты и сухую тряпку.

Мытье полов

Используйте швабру и ведро с моющим напольным средством. Чтобы предотвратить появление разводов на полу, используйте круговые движения. Чтобы придать полу природный блеск, достаточно протереть его шваброй. Используйте соответствующее моющее средство и инструменты для уборки в зависимости от типа моющегося пола.

Уберите мусор

После того, как пол будет вымыт, вынесите мусор. Вы также можете загрузить посуду в посудомоечную машину (или помыть ее собственноручно) и положить белье для стирки.

Уборка квартиры может быть быстрой, легкой и простой. Все, что вам нужно – это определенное желание, правильное настроение и, конечно же, хорошие средства для уборки.

Раньше мы писали о том, как быстро и эффективно убрать дома.

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