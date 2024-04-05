Избранница звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона впервые показала их первенца

Звезда "Сумерек", британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная, модель Сьюки Уотергаус официально подтвердили, что впервые стали родителями.

Так, 32-летняя избранница Паттинсона уже поделилась первым кадром с младенцем. В своем фотоблоге Сьюки опубликовала фото, на котором нежно держит кроху, завернутую в пеленку с сердечками, и прикрывает лицо рукой.

Сьюки Уотергаус с первенцем от Роберта Паттинсона / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

"Приветствую в этом мире, ангелочек", - трогательно подписала кадр модель.

Пока неизвестно, когда именно возлюбленная актера родила ему первенца. Также возлюбленные скрывают пол и имя младенца. Несмотря на это, в комментариях юзеры уже поздравили знаменитостей с пополнением в семье и подчеркнули, каким счастливым будет ребенок.

Поздравляю, дорогие! Так рада за вас обоих!

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Напомним, недавно новоиспеченных звездных родителей Роберта Паттинсона с избранницей заскочили за прогулкой с младенцем в коляске в Лос-Анджелесе.

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