Избранница звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона впервые показала их первенца

Сьюки Уотергаус позировала с новорожденным.
Звезда "Сумерек", британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная, модель Сьюки Уотергаус официально подтвердили, что впервые стали родителями.
Так, 32-летняя избранница Паттинсона уже поделилась первым кадром с младенцем. В своем фотоблоге Сьюки опубликовала фото, на котором нежно держит кроху, завернутую в пеленку с сердечками, и прикрывает лицо рукой.
"Приветствую в этом мире, ангелочек", - трогательно подписала кадр модель.
Пока неизвестно, когда именно возлюбленная актера родила ему первенца. Также возлюбленные скрывают пол и имя младенца. Несмотря на это, в комментариях юзеры уже поздравили знаменитостей с пополнением в семье и подчеркнули, каким счастливым будет ребенок.
- Поздравляю, дорогие! Так рада за вас обоих!
- Этот ребенок выиграл генетическую лотерею
- Добро пожаловать в мир, милый цветочек
- Ребенок даже не догадывается, кто его родители
Напомним, недавно новоиспеченных звездных родителей Роберта Паттинсона с избранницей заскочили за прогулкой с младенцем в коляске в Лос-Анджелесе.
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