Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Избранница звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона впервые показала их первенца

Избранница звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона впервые показала их первенца

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус / Фото: Associated Press

Сьюки Уотергаус позировала с новорожденным.

Звезда "Сумерек", британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная, модель Сьюки Уотергаус официально подтвердили, что впервые стали родителями.

Так, 32-летняя избранница Паттинсона уже поделилась первым кадром с младенцем. В своем фотоблоге Сьюки опубликовала фото, на котором нежно держит кроху, завернутую в пеленку с сердечками, и прикрывает лицо рукой.

Сьюки Уотергаус с первенцем от Роберта Паттинсона / © instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотергаус с первенцем от Роберта Паттинсона / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

"Приветствую в этом мире, ангелочек", - трогательно подписала кадр модель.

Пока неизвестно, когда именно возлюбленная актера родила ему первенца. Также возлюбленные скрывают пол и имя младенца. Несмотря на это, в комментариях юзеры уже поздравили знаменитостей с пополнением в семье и подчеркнули, каким счастливым будет ребенок.

  • Поздравляю, дорогие! Так рада за вас обоих!
  • Этот ребенок выиграл генетическую лотерею
  • Добро пожаловать в мир, милый цветочек
  • Ребенок даже не догадывается, кто его родители

Напомним, недавно новоиспеченных звездных родителей Роберта Паттинсона с избранницей заскочили за прогулкой с младенцем в коляске в Лос-Анджелесе.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация