Трамп ввел санкции против МКС: названа причина

Президент США Дональд Трамп издал указ о применении санкций в Международный уголовный суд за рассмотрение дел о военных преступлениях против премьер-министра Израиля и его бывшего министра обороны.

Об этом пишет The Hill.

Трамп обвинил МКС в "нелегитимных и безосновательных действиях" против Израиля и США.

"Ни одна страна никогда не признавала юрисдикцию МКС, и обе страны являются успешными демократиями с военными, строго соблюдающими законы войны", — написал Трамп в приказе.

Трамп издал приказ вскоре после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне, округ Колумбия.

Напомним, что минувшей весной Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта по обвинениям в использовании голода в качестве оружия войны в Секторе Газы на фоне более чем 15-месячной войны Израиля против ХАМАС.

МКС также выдал ордер на арест военного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа как одного из ответственных за планирование нападения группы 7 октября 2023 года на Израиль, спровоцировавший войну в Газе. ХАМАС во время штурма в октябре убил около 1200 человек и взял в заложники 250 человек.

"Соединенные Штаты наложат ощутимые и значительные последствия на тех, кто ответственен за нарушение МКС", — говорится в приказе, в котором говорится, что "должностные лица, сотрудники и агенты МКС, а также их ближайшие родственники" находятся под угрозой блокирования собственности и активов и приостановки въезда в США.

Законодатели, поддерживающие Израиль, критиковали Международный уголовный суд за излишество, заявляя, что у суда нет юрисдикции, поскольку Израиль не является участником договора суда, — Римского устава. Эти законодатели вместе с Израилем утверждают, что его система правосудия достаточно надежна, чтобы расследовать и преследовать обвинения в военных преступлениях.

Напомним, что ранее Палата представителей США приняла санкции против Международного уголовного суда в ответ на ордер Нетаньяху. Преследование МКС Нетаньяху вызвало негативную реакцию со стороны республиканцев и демократов в Конгрессе. Ожидается, что Сенат под руководством Республиканской партии последующим рассмотрит законопроект.

Читайте также: