Таємниця метро: що означають загадкові знаки біля колій (фото)

Лондонське метро / © unsplash.com

Реклама

Роками пасажири лондонського метро помічали маленькі таблички з повзунками, не здогадуючись про їхню роль. Виявилося, що це датум-пластини, які є критично важливими для безпеки руху поїздів.

Про це пише Mirror.

Такий знак можна регулярно помітити як на станціях метро, так і на наземних залізничних платформах Лондона, однак його призначення довгий час залишалося незрозумілим для багатьох пасажирів. Йдеться про невелику табличку біля колій, на якій нанесені цифри, літери та спеціальний повзунок. Саме це й викликало цікавість одного з користувачів, який вирішив з’ясувати її значення в інтернеті.

Реклама

«Для чого це?» — запитав він у спільноті London Underground на Reddit, опублікувавши фото таблички зі станції.

Датум-пластина на колії метро / © reddit.com

Датум-пластина на колії метро / © скриншот з відео

У відповідь з’явилося чимало пояснень. Один із користувачів написав: «Це так звана датум-пластина. Вважаю, що її використовують для вимірювання висоти та вирівнювання колії, щоб перевіряти ці параметри під час інженерних робіт і перевірок безпеки».

Інший погодився: «Це абсолютно правильно. Такі самі використовуються і в мережі National Rail».

Ще один коментатор детальніше пояснив: «Працівники колій використовують її, щоб переконатися, що колія розташована на правильному рівні відносно платформи. Наскільки я розумію, і колія, і повзунок мають бути вирівняні — тоді все в нормі. Якщо є значне відхилення, це може викликати занепокоєння, адже поїзд може зачепити платформу. Мій батько встановлював такі багато років тому — пам’ятаю, колись у нас удома була повна кухня цих табличок».

Реклама

Ще один користувач додав: «Це контрольна (датум) пластина колії. Деякі мають червоні повзунки, деякі — зелені. Червоний показує поточне встановлене положення, а зелений — еталонне, тобто проєктне».

Залізничний ентузіаст Railway Mayhem на YouTube також пояснює, що ці пластини фактично містять «секрет» безпечної роботи залізниці.

«Кольоровий блок — ключовий елемент. Якщо він червоний, це показує положення колії на момент встановлення пластини, що допомагає контролювати правильну відстань між поїздом і краєм платформи. Якщо ж блок зелений, це означає ідеальне положення колії відповідно до сучасних стандартів. Інженери, враховуючи обмеження швидкості, нахили та кривизну колії, використовують дані з цих пластин разом із точними вимірювальними інструментами, щоб коригувати положення колії для безпечного й плавного руху поїздів», — пояснив залізничний ентузіаст.

На сайті Railway Shop, де продають списані такі пластини, зазначають: «Датум-пластини кріпляться до конструкцій (мостів, платформ, опор контактної мережі тощо), розташованих поруч із колією. Інформація на пластині визначає відносне положення колії щодо цієї конструкції, що дозволяє відстежувати можливі зміщення».

Реклама

До слова, у Києві закрили останні каси метро на станціях «Почайна», «Вокзальна» та «Видубичі», де ще можна було придбати квитки за готівку. Як повідомили ТСН.ua у КМДА, приміщення кас поки пустуватимуть. Відтепер оплата проїзду в підземці стала повністю безготівковою: скористатися можна терміналами, банківськими чи транспортними картками та онлайн-сервісами.

Новини партнерів