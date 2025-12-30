У розвідці Естонії розповіли, чи планує Росія напад на країни НАТО

Прапор Естонії / © Unsplash

Реклама

Наразі немає ознак того, що Росія готується нападати на країни-члени НАТО, однак надається перешкоджати плану переозброєння країн Європи.

Про це заявив гендиректор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін в інтерв’ю ERR.

«Те, що ми бачимо сьогодні, — Росія зараз не має намірів нападати на якусь країну Балтії або на НАТО в ширшому сенсі», — підкреслив Розін.

Реклама

Він зазначив, що після реакцій Заходу на низку провокацій, серед яких пошкодження кабелів у Балтійському морі та активність безпілотників у повітряному просторі країн НАТО, Кремль змінив свою поведінку.

«Ми спостерігаємо, що російські літаки над Балтійським морем тепер дуже уважно дотримуються визначених маршрутів. Вони роблять усе можливе, щоб не створювати інцидентів», — уточнив він.

Разом із тим Розін зауважив, що Росія одночасно намагається сповільнити процес переозброєння Європи. Він нагадав про заяву диктатора, який запевнив, що Росія не має наміру нападати на ЄС.

«Це частина заспокійливого посилу Кремля. Мета — створити в Європі відчуття, що загрози немає, а тому поспішати з переозброєнням не потрібно», — пояснив очільник естонської розвідки.

Реклама

За його словами, Кремль активно працює з окремими політиками та групами впливу, щоб нав’язати думку про «безглузду» гонку озброєнь. Це, мовляв, відволікає ресурси від інших сфер і формує хибне відчуття безпеки в європейських країнах.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лише президент США Дональд Трамп здатний змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і укласти мир у війні проти України.

Ми раніше інформували, що якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, Сі Цзіньпін тиснутиме на Путіна, щоб той пішов на одну з європейських країн НАТО.